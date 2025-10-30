Még a régi lélegeztetőgép is ott van Miskolc legszörnyűbb helyén, ettől a látványtól a legbátrabbak is kifordulnak – fotókkal

A kalandvágy és az ismeretlen felfedezésének vonzereje sok embert csábít – akár a történelmi értékek miatt, akár az izgalom kedvéért. Miskolc városa számos elhagyatott helyet rejt, amelyek vagy lezártak, vagy nyitva állnak a kíváncsi látogatók előtt. Ezeknek a helyszíneknek a felkeresése azonban nem veszélytelen: bármi megtörténhet, legyen szó természeti hatásokról vagy külső behatásokról. Nem véletlen, hogy ezek a helyek akár rémtörténetek vagy horrorfilmek háttereként is megállnák a helyüket. Elhagyatott helyek Miskolcon:

Csanyik lőtér is egyike az elhagyatott helyeknek Miskolcon

BGS- azaz a „KOCKA” óvóhely

Az 1950-es években épült BGS (bomba-gáz-szilánk) óvóhely Miskolc egyik leghátborzongatóbb helyszíne. Bombabiztos falai, saját áram- és vízellátása, valamint hatalmas befogadóképessége egykor a túlélést szolgálta, ma viszont horrorfilmekbe illő látványt nyújt. Az idő és a vandalizmus nyomai a hatalmas vasajtókon, a szeméthalmokon és a felfedezett régi lélegeztetőgépen csak fokozzák a disztópikus hangulatot. Őrizetlenül áll, így bárki bemehet – éjszaka egyedül pedig valódi rémálom lehet.

Miskolc egyik leghátborzongatóbb helyszíne

Az elhagyatott MHSZ Lőtér

A Csanyik-völgyi, vagy röviden Csanyik lőtér Miskolc egyik kevésbé ismert, ma már részben elhagyatott helyszíne. Egykor katonai gyakorlótérként és lőtérként működött, ma viszont hátborzongató, posztapokaliptikus hangulatot áraszt. Urbex-csapatok gyakran látogatják, részben a történelmi „szuvenírek” reményében, részben pedig a különös, kissé lehangoló atmoszféra miatt.