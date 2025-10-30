2 órája
Még a régi lélegeztetőgép is ott van Miskolc legszörnyűbb helyén, ettől a látványtól a legbátrabbak is kifordulnak – fotókkal
Fedezd fel Miskolc és környéke legrejtettebb, elhagyatott helyeit! A város elhagyatott lőtere, az egykori légvédelmi komplexum és Nagyecsér szellemfalu mind izgalmas és hátborzongató kalandot kínálnak az urbex rajongóknak és a történelem iránt érdeklődőknek. Ezek a helyszínek nemcsak a múlt emlékeit őrzik, hanem a természet és az idő nyomait is, ahol a romos épületek és a posztapokaliptikus hangulat egyszerre vonzó és veszélyes élményt nyújt.
A kalandvágy és az ismeretlen felfedezésének vonzereje sok embert csábít – akár a történelmi értékek miatt, akár az izgalom kedvéért. Miskolc városa számos elhagyatott helyet rejt, amelyek vagy lezártak, vagy nyitva állnak a kíváncsi látogatók előtt. Ezeknek a helyszíneknek a felkeresése azonban nem veszélytelen: bármi megtörténhet, legyen szó természeti hatásokról vagy külső behatásokról. Nem véletlen, hogy ezek a helyek akár rémtörténetek vagy horrorfilmek háttereként is megállnák a helyüket. Elhagyatott helyek Miskolcon:
BGS- azaz a „KOCKA” óvóhely
Az 1950-es években épült BGS (bomba-gáz-szilánk) óvóhely Miskolc egyik leghátborzongatóbb helyszíne. Bombabiztos falai, saját áram- és vízellátása, valamint hatalmas befogadóképessége egykor a túlélést szolgálta, ma viszont horrorfilmekbe illő látványt nyújt. Az idő és a vandalizmus nyomai a hatalmas vasajtókon, a szeméthalmokon és a felfedezett régi lélegeztetőgépen csak fokozzák a disztópikus hangulatot. Őrizetlenül áll, így bárki bemehet – éjszaka egyedül pedig valódi rémálom lehet.
Az elhagyatott MHSZ Lőtér
A Csanyik-völgyi, vagy röviden Csanyik lőtér Miskolc egyik kevésbé ismert, ma már részben elhagyatott helyszíne. Egykor katonai gyakorlótérként és lőtérként működött, ma viszont hátborzongató, posztapokaliptikus hangulatot áraszt. Urbex-csapatok gyakran látogatják, részben a történelmi „szuvenírek” reményében, részben pedig a különös, kissé lehangoló atmoszféra miatt.
A lőtér a kilencvenes évek végén szűnt meg, részben az MHSZ megszűnésének következtében. Meg nem erősített információk szerint később a Nemzetközi Testőr Szövetség kiképzőközpontja is működött itt. A területen több épület, valamint fedezék- és bunker-maradvány található, amelyeket mára részben visszahódított a természet.
Bár a helyet néha airsoftosok, paintballosok vagy urbex-csoportok látogatják, hivatalosan nem látogatható, és egyes részei veszélyesek lehetnek a régi szerkezetek, mélyedések vagy esetleg fel nem robbant lőszerek miatt.
Az egykori Légvédelmi komplexum – romok és történelem
Milyen érzés lehet ma belépni az egykori Légvédelmi komplexumba, amikor már az enyészeté lett? Az ötvenes években lőszerraktárként épült, majd a 60-as és 90-es évek között a 105/1. Honi Légvédelmi tüzér technikai osztály és a 105/5. raktárosztály használta. Hidegháborús jelentősége miatt frekventált katonai létesítmény volt.
Ma már csak omladozó épületek maradtak: lakó- és irodarészek, őrtornyok, lőszerraktárak, technikai épületek és fűtőművek egyaránt találhatók a komplexumban. Az urbex-bloggerek szerint az épületeket erősen megtépázta az idő és a vandalizmus, az ablakok és ajtók hiánya, a romos falak és a hideg, nyomasztó atmoszféra pedig egyértelműen „romos, hátborzongató katonai bázissá” változtatta a helyet.
Az odalátogatónak mintha a világvége maradványai között kellene sétálnia: a civilizáció elhagyott műemlékei, a romos terek, a csend és az elhagyatottság érzete fokozza a borzongást. Éjszaka különösen ijesztő lehet – egy-egy nyikorgás vagy árnyék könnyen felpörgeti a szívverést.
A komplexum bejárása jogilag tisztázatlan, az állapot miatt fizikai veszélyekkel is járhat: omladozó falak, vandálok nyomai, akár veszélyes anyagok is előfordulhatnak. A jövőbeli tervek a hellyel kapcsolatban ismeretlenek, így minden látogatónak fokozott óvatosságot kell tanúsítania.
Nagyecsér – a vármegye szellemfaluja
A negyedik és egyben utolsó, legfélelmetesebb helyszínünk Nagyecsér, a vármegye szellemfalva. Már a gondolat is hátborzongató: mi történne, ha minden település így nézne ki egy katasztrófa után? A Mezőnagymihály körzetében található falu a 20. század elején jött létre, főként mezőgazdasági és állattartási tevékenységgel.
A hetvenes évekig még virágzó közösség volt, ám azután megindult a hanyatlás. A fiatalok elköltözése, az idősebb generáció eltűnése és a közösségi élet megszűnése miatt a falu lassan az enyészeté lett. Ma már teljesen elhagyatott: az omladozó épületek helyét átvette a növényzet, a lakóházakat visszahódította az állatvilág, a közműellátás megszűnt – víz, áram és szennyvízvezetékek nincsenek.
A helyszínt túrázók, urbexesek és kíváncsi kalandorok is felkeresik. A házak régi tárgyakat rejthetnek, de az épületek instabilok és jogilag is bizonytalanok. Bármi megtörténhet, és az éjszaka különösen kockázatos lehet az állatok és az esetleges rossz szándékú látogatók miatt.
Mégis, Nagyecsér egy igazi hátborzongató, horrorisztikus élményt kínál – csapattal vagy a merészeknek akár egyedül, az éjszaka csendjében. A hely felfedezése nem ajánlott mindenki számára, de az élmény örök emlék marad.