Kreatív

1 órája

Amikor a kreativitás átcsap káoszba: Borsod legdurvább sufnituningjai - fotókkal

Címkék#tuningolás#medence#barkács

Kell egy kis barkács, vagy inkább ne? A közösségi oldalakon keringő képek bizonyítják, hogy ha van kreativitás, akkor Borsodban tényleg nincs lehetetlen, és sokszor logika sem.

Boon.hu

A „Kókány sufnituning” Facebook-csoportban egymást érik a zseniálisnak hitt, de inkább sírva nevetős megoldások. Borsod most sem okozott csalódást, mutatjuk a legjobbakat a kommentekkel együtt.

borsodi sufinituning
Sufnituning borsodi módra Forrás: Facebook

Medence borsodi módra

Az első képen egy utánfutót sikerült medencévé alakítani. Ponyvát feszítettek rá, ágakat szúrtak oszlopnak, és már kész is a kertvégi wellness. Ahogy az egyik hozzászóló megjegyezte: 

Pont van egy ilyen futónk és nem használjuk. Ponyva is van.

Úgy tűnik, valaki komolyan gondolta, hogy strand helyett elég egy kis sufnituning.

Egyedi megoldás térkő lerakására Forrás: Facebook

Mi történt a térkővel Miskolcon?

A második fotó már kevésbé hűsítő, annál inkább szemet szúró. A térkő lerakását valaki sajátos módon oldotta meg, így az eredmény inkább kortárs művészet, mint praktikus burkolat. 

Lerakta?! Le! Szép lett?! Ja, az nem!

 – írta valaki, míg más viccesen megjegyezte: 

Ilyenek ezek a kortárs művészek. 

A legnagyobb bölcsesség mégis az volt: 

Tisztán látszik, ha sorba rakta volna le, nem lett volna elég… így pont kiadta.

Egy hozzászóló pedig süteményhez hasonlította: 

Nem szeretek sütni, de kb pont ilyen a tepsi vége, amikor szétesik.

 

Látott már ilyen biciklikosarat? Forrás: Facebook

Biciklikosár újrahasznosítva

A harmadik képnél először semmi különöset nem látni, egy átlagos bicikli áll egy ózdi bolt előtt. Aztán az ember szeme megakad a barkácsolt első csomagtartón, és akkor minden világossá válik. 

Nem értettem, hol a probléma… aztán megláttam. Kegyetlen kivitelezés

– jött a tömör komment, míg más különdíjjal jutalmazná: 

Ez a ‘fogd meg a söröm’ kategória győztese.

Majdnem jó. Segítünk: a házszámot nézze! Forrás: Facebook

Nagy-Magyarország házszám, upsz, kicsit félresikerült

A negyedik képen egy ház homlokzatán egy Nagy-Magyarország díszeleg házszámtartóként, de fordítva. Ez persze nem maradt szó nélkül. 

Ha a keresztet is megfordítják, lehet rettegni

 – jegyezte meg valaki, más pedig azt hitte elsőre, hogy csak pereg a vakolat. Nos, nem, itt bizony tudatos díszítésről van szó, csak éppen térképészeti szempontból kissé szokatlan kivitelben.

Biztos, ami biztos Forrás: Facebook

Várják az amerikai elnököt?

A fenti fotón egy aknafedél látható, amelyet két darab vaslemezzel próbáltak szuperbiztossá tenni. A kommentelők fantáziája persze azonnal beindult. Volt, aki szerint várták az amerikai elnököt, de a legviccesebb kedvű hozzászólás ez volt:

Gondolom nem a Tini-Ninja teknőcöket akarják ezzel lent tartani

Ha valami, hát ez a gyűjtemény bizonyítja, hogy Borsodban a sufnituning nem csupán hobbi, hanem életérzés. Ami máshol ciki lenne, itt már-már művészet.

