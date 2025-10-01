1 órája
Amikor a kreativitás átcsap káoszba: Borsod legdurvább sufnituningjai - fotókkal
Kell egy kis barkács, vagy inkább ne? A közösségi oldalakon keringő képek bizonyítják, hogy ha van kreativitás, akkor Borsodban tényleg nincs lehetetlen, és sokszor logika sem.
A „Kókány sufnituning” Facebook-csoportban egymást érik a zseniálisnak hitt, de inkább sírva nevetős megoldások. Borsod most sem okozott csalódást, mutatjuk a legjobbakat a kommentekkel együtt.
Medence borsodi módra
Az első képen egy utánfutót sikerült medencévé alakítani. Ponyvát feszítettek rá, ágakat szúrtak oszlopnak, és már kész is a kertvégi wellness. Ahogy az egyik hozzászóló megjegyezte:
Pont van egy ilyen futónk és nem használjuk. Ponyva is van.
Úgy tűnik, valaki komolyan gondolta, hogy strand helyett elég egy kis sufnituning.
Mi történt a térkővel Miskolcon?
A második fotó már kevésbé hűsítő, annál inkább szemet szúró. A térkő lerakását valaki sajátos módon oldotta meg, így az eredmény inkább kortárs művészet, mint praktikus burkolat.
Lerakta?! Le! Szép lett?! Ja, az nem!
– írta valaki, míg más viccesen megjegyezte:
Ilyenek ezek a kortárs művészek.
A legnagyobb bölcsesség mégis az volt:
Tisztán látszik, ha sorba rakta volna le, nem lett volna elég… így pont kiadta.
Egy hozzászóló pedig süteményhez hasonlította:
Nem szeretek sütni, de kb pont ilyen a tepsi vége, amikor szétesik.
Biciklikosár újrahasznosítva
A harmadik képnél először semmi különöset nem látni, egy átlagos bicikli áll egy ózdi bolt előtt. Aztán az ember szeme megakad a barkácsolt első csomagtartón, és akkor minden világossá válik.
Nem értettem, hol a probléma… aztán megláttam. Kegyetlen kivitelezés
– jött a tömör komment, míg más különdíjjal jutalmazná:
Ez a ‘fogd meg a söröm’ kategória győztese.
Nagy-Magyarország házszám, upsz, kicsit félresikerült
A negyedik képen egy ház homlokzatán egy Nagy-Magyarország díszeleg házszámtartóként, de fordítva. Ez persze nem maradt szó nélkül.
Ha a keresztet is megfordítják, lehet rettegni
– jegyezte meg valaki, más pedig azt hitte elsőre, hogy csak pereg a vakolat. Nos, nem, itt bizony tudatos díszítésről van szó, csak éppen térképészeti szempontból kissé szokatlan kivitelben.
Várják az amerikai elnököt?
A fenti fotón egy aknafedél látható, amelyet két darab vaslemezzel próbáltak szuperbiztossá tenni. A kommentelők fantáziája persze azonnal beindult. Volt, aki szerint várták az amerikai elnököt, de a legviccesebb kedvű hozzászólás ez volt:
Gondolom nem a Tini-Ninja teknőcöket akarják ezzel lent tartani
Ha valami, hát ez a gyűjtemény bizonyítja, hogy Borsodban a sufnituning nem csupán hobbi, hanem életérzés. Ami máshol ciki lenne, itt már-már művészet.
