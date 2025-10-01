Amikor a kreativitás átcsap káoszba: Borsod legdurvább sufnituningjai - fotókkal

A „Kókány sufnituning” Facebook-csoportban egymást érik a zseniálisnak hitt, de inkább sírva nevetős megoldások. Borsod most sem okozott csalódást, mutatjuk a legjobbakat a kommentekkel együtt.

Sufnituning borsodi módra Forrás: Facebook

Medence borsodi módra

Az első képen egy utánfutót sikerült medencévé alakítani. Ponyvát feszítettek rá, ágakat szúrtak oszlopnak, és már kész is a kertvégi wellness. Ahogy az egyik hozzászóló megjegyezte:

Pont van egy ilyen futónk és nem használjuk. Ponyva is van.

Úgy tűnik, valaki komolyan gondolta, hogy strand helyett elég egy kis sufnituning.

Egyedi megoldás térkő lerakására Forrás: Facebook

Mi történt a térkővel Miskolcon?

A második fotó már kevésbé hűsítő, annál inkább szemet szúró. A térkő lerakását valaki sajátos módon oldotta meg, így az eredmény inkább kortárs művészet, mint praktikus burkolat.

Lerakta?! Le! Szép lett?! Ja, az nem!

– írta valaki, míg más viccesen megjegyezte:

Ilyenek ezek a kortárs művészek.

A legnagyobb bölcsesség mégis az volt:

Tisztán látszik, ha sorba rakta volna le, nem lett volna elég… így pont kiadta.

Egy hozzászóló pedig süteményhez hasonlította:

Nem szeretek sütni, de kb pont ilyen a tepsi vége, amikor szétesik.

Látott már ilyen biciklikosarat? Forrás: Facebook

Biciklikosár újrahasznosítva

A harmadik képnél először semmi különöset nem látni, egy átlagos bicikli áll egy ózdi bolt előtt. Aztán az ember szeme megakad a barkácsolt első csomagtartón, és akkor minden világossá válik.

Nem értettem, hol a probléma… aztán megláttam. Kegyetlen kivitelezés

– jött a tömör komment, míg más különdíjjal jutalmazná:

Ez a ‘fogd meg a söröm’ kategória győztese.

Majdnem jó. Segítünk: a házszámot nézze! Forrás: Facebook

Nagy-Magyarország házszám, upsz, kicsit félresikerült

A negyedik képen egy ház homlokzatán egy Nagy-Magyarország díszeleg házszámtartóként, de fordítva. Ez persze nem maradt szó nélkül.

Ha a keresztet is megfordítják, lehet rettegni

– jegyezte meg valaki, más pedig azt hitte elsőre, hogy csak pereg a vakolat. Nos, nem, itt bizony tudatos díszítésről van szó, csak éppen térképészeti szempontból kissé szokatlan kivitelben.

Biztos, ami biztos Forrás: Facebook

Várják az amerikai elnököt?

A fenti fotón egy aknafedél látható, amelyet két darab vaslemezzel próbáltak szuperbiztossá tenni. A kommentelők fantáziája persze azonnal beindult. Volt, aki szerint várták az amerikai elnököt, de a legviccesebb kedvű hozzászólás ez volt:

Gondolom nem a Tini-Ninja teknőcöket akarják ezzel lent tartani

Ha valami, hát ez a gyűjtemény bizonyítja, hogy Borsodban a sufnituning nem csupán hobbi, hanem életérzés. Ami máshol ciki lenne, itt már-már művészet.

