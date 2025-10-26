1 órája
„Kellesz, jösztök, bront” – csak a borsodiak tudják, miről van szó?
Arról kérdeztük a Boon.hu olvasóit, mi az a borsodi szokás, amit más megyékben nem értenek. A válaszokból gyorsan kiderült, hogy nem a szokások a legkülönlegesebbek, hanem a borsodi beszéd, humor és életérzés.
Találkozzunk a villanyrendőrnél! Nem sokan tudják, mit jelent
Fotó: Vajda János
Egy ártatlan kérdést tettünk fel a boon.hu olvasóinak közösségi oldalunkon. „Mi az a borsodi szokás, amit más megyében élők nem értenek?” A kommentmező viszont pillanatok alatt megtelt, de nem szokásokkal, hanem szófordulatokkal, ételekkel és jó adag borsodi leleménnyel. Aki borsodi, az tudja: nálunk nem csak másképp beszélnek, hanem másképp is gondolkodnak.
Borsodban értjük egymást
Mikor azt mondom, hogy inas, mindenki fel van háborodva
– írta egyik olvasónk. Van, aki szerint hiába sodorta el az élet, vannak szavak, amik örökké vele maradnak.
A mai napig nem szoktam le az oszt-ról.
És persze ott van a legendás bront, amit szintén nem igazán hallani más vármegyében élőtől. A borsodi tájszótár végtelen: kellesz, jösztök, süsü, slag, makukázni, dumót enni, felvenni a süsüt, eltolni a furikot, levonót ragasztani – máshol ezekre csak pislognak.
Egy hölgy így fogalmazott:
A férjem Törökszentmiklósi, én Szerencsi. A mai napig ledobja az agya az ékszíjat, ha azt mondom, hogy lehetlesz.
Kérsz tőtikét szőke kólával?
Az étkezési szokások között is akadnak különlegességek. A töltelék a húslevesben nálunk nem vicc, hanem hagyomány, és a borsós nokedli is simán az asztalra kerül. A krumpli lángos lekvárral pedig talán csak Borsodban létezik. Ha tudni szeretné a töltelék titkát, olvassa el az erről szóló cikkünket is.
Szőke kóla vagy barna kóla? – kérdezte a pincér Miskolcon. Aki nem idevalósi, csak néz, hogy ez most micsoda?
- írta egy másik hozzászóló. Azért egy szokás is fel-felbukkant a hozzászólások között, ez pedig a májuskosár, amit kevesen ismernek az ország más részein. Borsodban ugyanis nem mindig májusfát állítanak, hanem színes kosárkákat adnak ajándékba. Romantika borsodi módra. Olyannyira, hogy a világ legnagyobb májuskosara is itt készült.
Ötéves kislány kapta az ország legnagyobb májuskosarát Borsodban - fotók!
Találkozzunk a Forinton
A „villanyrendőrnél” vagy a „forinton” való találkozás csak a miskolciaknak egyértelmű, ahogyan az ózdiak a gyújtónál találkoznak. Errefelé a „feloltod a lámpát?” is teljesen természetes, mert mi nem kapcsolunk, hanem oltunk. Le is és fel is. És ami mindezt összefogja, az összetartás.
A borsodiak összetartanak, ha más megyében dolgoznak
– írta egy olvasó. Egy másik pedig ennél is találóbban fogalmazott.
Minket tényleg megedzett az élet. Amin más sír, mi azon csak nevetünk.
Borsodinak lenni életérzés
Lehet, hogy máshol furcsán hangzik, ha valaki felmegy a padra vagy dumót eszik, de Borsodban ezek mindennapos dolgok. A borsodi nyelv, a szokások és a mentalitás együtt adják azt a semmihez sem fogható életérzést, amit csak mi értünk. Ahogy egy kommentelő összefoglalta:
Gazdag szókincs és érzések, amit csak mi értünk. És ez így is marad.
