„Kellesz, jösztök, bront” – csak a borsodiak tudják, miről van szó?

Egy ártatlan kérdést tettünk fel a boon.hu olvasóinak közösségi oldalunkon. „Mi az a borsodi szokás, amit más megyében élők nem értenek?” A kommentmező viszont pillanatok alatt megtelt, de nem szokásokkal, hanem szófordulatokkal, ételekkel és jó adag borsodi leleménnyel. Aki borsodi, az tudja: nálunk nem csak másképp beszélnek, hanem másképp is gondolkodnak.

Májuskosarat adunk Borsodban, nem is akármilyet, a világ legnagyobbját!

Forrás: Szandi Virág és Ajándék

Borsodban értjük egymást

Mikor azt mondom, hogy inas, mindenki fel van háborodva

– írta egyik olvasónk. Van, aki szerint hiába sodorta el az élet, vannak szavak, amik örökké vele maradnak.

A mai napig nem szoktam le az oszt-ról.

És persze ott van a legendás bront, amit szintén nem igazán hallani más vármegyében élőtől. A borsodi tájszótár végtelen: kellesz, jösztök, süsü, slag, makukázni, dumót enni, felvenni a süsüt, eltolni a furikot, levonót ragasztani – máshol ezekre csak pislognak.

Egy hölgy így fogalmazott:

A férjem Törökszentmiklósi, én Szerencsi. A mai napig ledobja az agya az ékszíjat, ha azt mondom, hogy lehetlesz.

Kérsz tőtikét szőke kólával?

Az étkezési szokások között is akadnak különlegességek. A töltelék a húslevesben nálunk nem vicc, hanem hagyomány, és a borsós nokedli is simán az asztalra kerül. A krumpli lángos lekvárral pedig talán csak Borsodban létezik. Ha tudni szeretné a töltelék titkát, olvassa el az erről szóló cikkünket is.