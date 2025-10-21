október 21., kedd

Kincsvadászat

1 órája

Most nézz szét otthon, egy vagyont érhet a gyerek Barbie-ja! Ha ilyen modellt találsz, az isten lábát fogtad meg!

A kilencvenes évek ritkább játékaiért a gyűjtők vagyonokat fizetnek. Könnyen lehet, hogy egy régi Barbie baba most akár százezreket is érhet. Hétszázezres darabra is bukkantunk!

Boon.hu

A Barbie baba őrület elérte Magyarországot. A film sikere után sokan nosztalgiából elővették a régi játékokat, mások pedig felnőtt fejjel próbálják megszerezni azokat a különleges darabokat, amelyekről gyerekként csak álmodhattak. A kereslet hatalmas, a gyűjtők pedig bármennyit megadnak egy-egy ritka vagy jó állapotban megmaradt Barbie-ért. Ezek a babák ma már nem csupán emlékek, hanem valódi értéket képviselnek.

barbie baba, aukció
Barbie baba 700 ezerért? Lehet, hogy a ön padlásán is lapul egy értékes darab
Forrás: Vatera

A régi Barbie baba, ma már komoly befektetés lehet

A Barbie babák világa ma már messze nem csak a gyerekeké. A limitált kiadású, eredeti csomagolásban megőrzött példányok a gyűjtők számára igazi kincseknek számítanak, és komoly összegekért kelnek el az online aukciós portálokon. De nem csak a bontatlan darabokért fizetnek sokat. Egy-egy ritkább, különleges szériájú, használt, ám jó állapotú Barbie is akár több tíz- vagy százezer forintot érhet. Magyarországon ugyanakkor ritka, hogy valaki hibátlan példányt találjon, hiszen a legtöbb baba éveken át használatban volt, vagy elajándékozták őket.

Azok a babák a legértékesebbek, amik még az eredeti dobozukban vannak
Forrás: Vatera

Barbie-láz Borsodban: 250 ezret is adnak egyetlen babáért

A legnagyobb hazai aukciós oldalon például egy mezőnyárádi eladó igazi Barbie-ritkaságokat kínál. Korábbi eladásai között szerepelnek olyan babák, amelyekért 170–250 ezer forintot fizettek, de volt, amely ennél is magasabb áron kelt el. Jelenleg kínálatában a legolcsóbb Barbie 55 ezer forintért vár új gazdára. Ez egy indiai stílusú, eredeti dobozos darab. A legdrágább pedig egy 1995-ös, limitált kiadású baba, a „Millions of Dreams”, amely igazi gyűjtői különlegesség, ez 700 ezer forintos induló áron szerepel, és többen is megfigyelik. Emellett akad menyasszony Barbie is 70 ezer forintért a borsodi eladónál.

Ez a baba alkalmi vételnek számít az 55 ezer forintos árával
Forrás: Vatera

Érdemes átnézni a padlást, akár kincsre is bukkanhat

Sokan nincsenek tisztában vele, milyen értéket képviselhetnek a régi játékaik. Pedig a padlások, dobozok és gyerekkori szekrények mélyén ott lapulhat egy-egy ritkaság, amelyért ma már kisebb vagyont is fizetnek. Azt tudni kell, hogy a legnagyobb értéket a bontatlan, még eredeti csomagolásban megőrzött játékok képviselik, ami azért tényleg ritka kincs.

