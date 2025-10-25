1 órája
Varázslatos világ a cseppkövek felett
Barlangok helyett most a felszín hív. Október 26-án Jósvafőről indul egy 15 kilométeres, kalandos túra, amely az Aggteleki Nemzeti Park legizgalmasabb, ritkán járt tájait mutatja meg.
Aggteleket legtöbben a föld alatti csodáiról ismerik: a Baradla-barlangról, a cseppkövek világáról, a karszt mély titkairól. De most a figyelem a felszínre irányul, a Haragistya fennsík különleges túrával várja azokat, akik az őszi erdőben, sziklák és dolinák között szeretnék megünnepelni a bioszféra rezervátumok nemzetközi napját. Az UNESCO által kijelölt Aggteleki Bioszféra Rezervátum az ember és természet együttélésének mintaterülete, és ennek szellemében született meg ez a különleges, egyszerre kalandos és elgondolkodtató túra.
Aggtelek 15 kilométeren
Október 26-án, vasárnap reggel 9 órakor Jósvafőről, a Kúria Oktatóközpont és Lovasbázis elől indul a túra, amely a Haragistya és környéke vadregényes tájait járja be. A 15 kilométeres útvonal 4–5 órás, így a résztvevőknek lesz idejük elmerülni az őszi színekben, a mészkősziklák között kanyargó ösvényekben és a csendben, amit csak a madarak törnek meg.
A túra egyben ünnep is, hiszen az UNESCO 2021 óta november 3-án ünnepli a bioszféra rezervátumok nemzetközi napját, az Aggteleki Nemzeti Park pedig ezzel a túrával tiszteleg a fenntartható természetvédelem előtt.
A szervezők nem ajánlják a túrát 10 év alatti gyerekeknek, viszont a természetkedvelő felnőttek számára igazi felfedező kaland lesz a nap, amikor Aggtelek nem a föld alatti világát, hanem a felszín csendes, rejtett szépségét mutatja meg.
