október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

+14
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különleges túra

1 órája

Varázslatos világ a cseppkövek felett

Címkék#Aggteleki Nemzeti Park#túra#Aggteleken

Barlangok helyett most a felszín hív. Október 26-án Jósvafőről indul egy 15 kilométeres, kalandos túra, amely az Aggteleki Nemzeti Park legizgalmasabb, ritkán járt tájait mutatja meg.

Boon.hu

Aggteleket legtöbben a föld alatti csodáiról ismerik: a Baradla-barlangról, a cseppkövek világáról, a karszt mély titkairól. De most a figyelem a felszínre irányul, a Haragistya fennsík különleges túrával várja azokat, akik az őszi erdőben, sziklák és dolinák között szeretnék megünnepelni a bioszféra rezervátumok nemzetközi napját. Az UNESCO által kijelölt Aggteleki Bioszféra Rezervátum az ember és természet együttélésének mintaterülete, és ennek szellemében született meg ez a különleges, egyszerre kalandos és elgondolkodtató túra.

aggteleki nemzeti park
Különleges felszíni túra indul az Aggteleki Nemzeti Parkban
Forrás: mapy.com

Aggtelek 15 kilométeren

Október 26-án, vasárnap reggel 9 órakor Jósvafőről, a Kúria Oktatóközpont és Lovasbázis elől indul a túra, amely a Haragistya és környéke vadregényes tájait járja be. A 15 kilométeres útvonal 4–5 órás, így a résztvevőknek lesz idejük elmerülni az őszi színekben, a mészkősziklák között kanyargó ösvényekben és a csendben, amit csak a madarak törnek meg.

A túra egyben ünnep is, hiszen az UNESCO 2021 óta november 3-án ünnepli a bioszféra rezervátumok nemzetközi napját, az Aggteleki Nemzeti Park pedig ezzel a túrával tiszteleg a fenntartható természetvédelem előtt.

A szervezők nem ajánlják a túrát 10 év alatti gyerekeknek, viszont a természetkedvelő felnőttek számára igazi felfedező kaland lesz a nap, amikor Aggtelek nem a föld alatti világát, hanem a felszín csendes, rejtett szépségét mutatja meg.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu