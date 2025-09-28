szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

17°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egészség

2 órája

Így erősítheted az immunrendszered ősszel: a legfontosabb vitaminok egy helyen

Címkék#immunrendszerünk#antioxidáns#gyümölcs#paprika

Úgy szedjük őket, mintha nem lenne holnap, ott virítanak minden élelmiszer csomagolásán, és a reklámok is tele vannak velük. De valójában tudjuk, melyik vitamin mire jó? Ahogy beköszönt az ősz és vele együtt a taknyos, köhögős időszak, itt az ideje rendet tenni a fejekben és felkészíteni a szervezetünket a csatára.

Így erősítheted az immunrendszered ősszel: a legfontosabb vitaminok egy helyen

Az egyik nő gyógyszereket kevert a férfi italához

Forrás: Shutterstock

Lassan vége a meteorológiai nyárnak, hűvösebb szelek járnak és az esősebb napok elkerülhetetlenül magukkal hozzák a szokásos őszi náthahullámot. Ilyenkor mindenki az immunrendszerét próbálja erősíteni, a boltok polcai pedig roskadoznak a különböző vitaminkészítményektől. De ahelyett, hogy vaktában kapkodnánk a színes dobozok után, nézzük meg, melyik vitamin miben segít valójában.

A táplálékkiegészítőkkel történő vitaminpótlás nem ördögtől való.
A táplálékkiegészítőkkel történő vitaminpótlás nem ördögtől való 
 

A két szupersztár: a C- és a D-vitamin

Ha immunerősítésre terelődik a szó, akkor a legtöbbeknek a C-vitamin ugrik be először, és ez nem véletlen. Ez a vitamin immunrendszerünk elsőszámú katonája. Segíti a védekezésért felelős fehérvérsejtek munkáját, és erős antioxidánsként védi a sejtjeinket a károsodástól. Szerencsére tele van vele a legtöbb szezonális zöldség és gyümölcs, a paprikától a káposztán át egészen a csipkebogyóig. A másik kulcsszereplő a D vitamin, amit sokan csak a „napfényvitaminként” ismernek. Az őszi, borús napokon a szervezetünk már nem tud eleget termelni belőle, pedig elengedhetetlen az immunrendszer megfelelő működéséhez. Hiánya nemcsak a betegségekre való fogékonyságot növeli, de a hangulatunkra is rossz hatással lehet.

A támogató csapat: A, E és a B vitaminok

A C- és D-vitamin mellett vannak más fontos kisegítők is. Az A-vitamin például a bőrünk és a nyálkahártyáink egészségéért felel, amelyek a testünk első védvonalát jelentik a kórokozókkal szemben. Megtalálható többek között a sárgarépában, az édesburgonyában és a spenótban is. Az E-vitamin szintén egy erős antioxidáns, ami védi a sejtfalakat, míg a B-vitaminok csoportja az energiaellátásunkban játszik kulcsszerepet, segítve, hogy a fáradt, borús napokon is energikusabbak maradjunk.

Helyes táplálkozás vagy tabletta?

A legjobb és legegyszerűbb persze, ha a szükséges vitaminokat természetes forrásból, egy kiegyensúlyozott, zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrenddel visszük be. Együnk minél színesebben, hiszen a különböző színek és ételek más és más értékes tápanyagokat rejtenek. Ugyanakkor az őszi téli időszakban, különösen D-vitamin esetében, érdemes lehet táplálékkiegészítővel is rásegíteni a testünk működésére, hogy az immunrendszerünk teljes fegyverzetben várhassa a kórokozók támadását.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu