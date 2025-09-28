Így erősítheted az immunrendszered ősszel: a legfontosabb vitaminok egy helyen

Lassan vége a meteorológiai nyárnak, hűvösebb szelek járnak és az esősebb napok elkerülhetetlenül magukkal hozzák a szokásos őszi náthahullámot. Ilyenkor mindenki az immunrendszerét próbálja erősíteni, a boltok polcai pedig roskadoznak a különböző vitaminkészítményektől. De ahelyett, hogy vaktában kapkodnánk a színes dobozok után, nézzük meg, melyik vitamin miben segít valójában.

A táplálékkiegészítőkkel történő vitaminpótlás nem ördögtől való



A két szupersztár: a C- és a D-vitamin

Ha immunerősítésre terelődik a szó, akkor a legtöbbeknek a C-vitamin ugrik be először, és ez nem véletlen. Ez a vitamin immunrendszerünk elsőszámú katonája. Segíti a védekezésért felelős fehérvérsejtek munkáját, és erős antioxidánsként védi a sejtjeinket a károsodástól. Szerencsére tele van vele a legtöbb szezonális zöldség és gyümölcs, a paprikától a káposztán át egészen a csipkebogyóig. A másik kulcsszereplő a D vitamin, amit sokan csak a „napfényvitaminként” ismernek. Az őszi, borús napokon a szervezetünk már nem tud eleget termelni belőle, pedig elengedhetetlen az immunrendszer megfelelő működéséhez. Hiánya nemcsak a betegségekre való fogékonyságot növeli, de a hangulatunkra is rossz hatással lehet.

A támogató csapat: A, E és a B vitaminok

A C- és D-vitamin mellett vannak más fontos kisegítők is. Az A-vitamin például a bőrünk és a nyálkahártyáink egészségéért felel, amelyek a testünk első védvonalát jelentik a kórokozókkal szemben. Megtalálható többek között a sárgarépában, az édesburgonyában és a spenótban is. Az E-vitamin szintén egy erős antioxidáns, ami védi a sejtfalakat, míg a B-vitaminok csoportja az energiaellátásunkban játszik kulcsszerepet, segítve, hogy a fáradt, borús napokon is energikusabbak maradjunk.

Helyes táplálkozás vagy tabletta?

A legjobb és legegyszerűbb persze, ha a szükséges vitaminokat természetes forrásból, egy kiegyensúlyozott, zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrenddel visszük be. Együnk minél színesebben, hiszen a különböző színek és ételek más és más értékes tápanyagokat rejtenek. Ugyanakkor az őszi téli időszakban, különösen D-vitamin esetében, érdemes lehet táplálékkiegészítővel is rásegíteni a testünk működésére, hogy az immunrendszerünk teljes fegyverzetben várhassa a kórokozók támadását.