Figyelem!

2 órája

Ilyen olcsón csak most adják a jó borsodi tűzifát, duplán ráfizetsz, ha kivársz – árlista

Címkék#tűzifa#forint#tél

Az elmúlt hetekben, ha az estéket a szabadban töltöttük, érezhettük, hogy a tél első jele, a csípős esti időjárás már velünk van. Annak, aki fával fűt, ez egyet jelent a nagy kérdéssel: mikor és mennyiért vegyük meg a fűtőanyagot? Mielőtt belevágnánk a telefonálgatásba, érdemes körülnézni, milyen a tűzifa helyzet a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében.

Boon.hu
Ilyen olcsón csak most adják a jó borsodi tűzifát, duplán ráfizetsz, ha kivársz – árlista

A téli tűzifa drága lehet

Fotó: Bujdos Tibor

A nappalok rövidülésével a fáskamra üressége által okozott aggódás mértéke az éjszakák hosszával együtt növekszik . A fűtési szezonra való felkészülés egy olyan évente ismétlődő rituálé, amiben sok a buktató. De nem szükségszerű, hogy el is bukjunk ezekben. Ha betartunk néhány tűzifa vásárlással kapcsolatos alapszabályt, nemcsak az otthonunk melegét garantálhatjuk, de még a pénztárcánkat is megkímélhetjük.

Nincs olyan, hogy túl korán megvásárolt tűzifa.
Nincs olyan, hogy túl korán megvásárolt tűzifa.
Fotó: MW

A ma megvásárolt tűzifa a legjobb

A weboldalaik böngészéséből gyorsan kiderül, hogy a kereskedők kivétel nélkül egyetértenek abban, hogy a tűzifát nyáron, de legkésőbb kora ősszel érdemes megvenni. Sokan megvárják az első fagyokat, és akkor telefonálnak, kapkodva. Ez a legrosszabb taktika. Ma még bőséges a választék, jobbak az árak, és ami a legfontosabb: a fának van ideje a fészerben becsülettel kiszáradni. A vizes fa nem ad elég meleget, csak füstöl és kátrányosít, tönkretéve a kazánt és a kéményt. Aki időben lép, az a szezon kezdetére már gyönyörű, száraz fával nézhet szembe a téllel.

Az olcsó néha drágább

A másik gyakori hiba, hogy csak az árcédulát nézzük. A legolcsóbb általában a puhafa, ami ugyan gyorsan lángra kap, de ugyanilyen gyorsan el is ég, és alig ad le meleget. A tapasztalat az, hogy a minőségi keményfával (legyen az tölgy, cser vagy a nagy kedvenc, az akác) hosszú távon jobban járunk. Lehet, hogy elsőre mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni, de sokkal tovább és egyenletesebben adja a meleget. Kevesebb kell belőle, és a fűtőeszközünk is meghálálja a gondoskodást.

Mennyi az annyi?

Ha egy megbízható kiindulási pontot keresünk, az ÉSZAKERDŐ Zrt. árlistája jó támpont lehet. Náluk a legnépszerűbb keménylombos vastag tűzifa köbmétere bruttó 35 ezer forint körüli áron indul. A fenyő 21 ezer, a lágylombos fafajták pedig 20 ezer forinttól kaphatók köbméterenként. Persze a más kereskedőknél találhatunk ettől eltérő, akár kedvezőbb ajánlatokat is, de a minőségre mindig érdemes odafigyelni.

Mi a helyzet a brikettel?

Felmerülhetnek a modernebb megoldások, úgy mint a brikett vagy a pellet. Ezeknek is megvan a maguk helye és előnye, de aki szereti a fatüzelés hangulatát, az tudja, hogy a természetes fa nyújtotta élményt nehéz pótolni. A brikett általában drágább, és bár hatékony, hiányzik belőle a valódi tűz látványa, a lángok tánca és az a semmihez sem fogható, otthonos melegség, amit egy jó adag, száraz keményfa ad.

 

