Taktaszada eltitkolt múltja: egy dinasztia nem mindennapi története

Éjszaka teherautóra raknak egy családot három apró gyermekkel és egy távoli, idegen faluban teszik ki őket. Azzal a bélyeggel, hogy bűnözők. Ez nem egy film forgatókönyve, hanem a legendás Auguszt cukrászdinasztia történetének egyik legmegterhelőbb, mégis örömmel tűzdelt fejezete. Dr. Auguszt Anna Máriával és Auguszt Józseffel beszélgettünk a taktaszadai kitelepítés éveiről, a földes szobáról, a galamblevesről, családról és egy Csüngős nevű kecskéről.

Boon.hu

Az Auguszt név egyet jelent a minőségi cukrászattal és a budai polgári hagyományokkal. Azt azonban kevesen tudják, hogy a család történetében volt egy  törés, egy két és fél éves száműzetés a Rákosi korszak legsötöttebb napjaiban. 1951 júliusában, a cukrászda államosítása után az Auguszt családot – Elemért, feleségét Olgát és három kisgyereküket – kitelepítették.  Az úticél: a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Taktaszada. Az előző cikkünket a témában itt olvashatják.

Az Auguszt család, életük taktaszadai állomásán
A taktaszadai érkezés

A megérkezés pillanata a korszak abszurd és kegyetlen valóságát tükrözi. Az éjszaka közepén érkeztek, egy teherautó platóján.

 Én még nagyon kicsi voltam, mert én ’51 januárjában születtem, még mózeskosárba vittek

 – kezdi a történetet Auguszt József. 

A kitelepítési véghatározat
A kijelölt szállás egy Lévai János nevű gazda háza volt, akit a helyi hatalom előre felhergelt ellenük. 

Nem engedett be minket. Mert ugye falun azt terjesztették el, hogy a bűnözőket telepítik ki Budapestről

– idézi fel József.

 A család az első éjszakát a tanácsházán, az íróasztalon alva töltötte, míg a „problémát” a rezsim a maga sajátos módján oldotta meg:

Másnap rendőri intézkedés történt, Lévaiék kiürítettek egy szobát nekünk, amit azért vettek el tőlük, mivel ők "kulákok" voltak. Egyébként később ennek ellenére jóban lettünk velük

-meséli Anna Mária

 

Élet Taktaszdán: Csüngős a kecske és a dinnyeevés

Az élet a nehezített körülmények között sem állt meg. A túlélést a leleményesség és a falusi élethez való alkalmazkodás segítette. 

Kecsketejen nőttünk föl. Ez egészséges állítólag. Kecskét tartottak anyukámék, a képeken is az látszik, a Csüngős 

– meséli József. 

A kitelepítés drámája mellett megfértek a szinte idilli, gyermeki emlékek is.

 Föltettek a tornácnak a széles korlátjára, ott ültem. A kezembe adtak egy nagy dinnyét, azt ettem, lent meg a kutya volt… a kutya meg nem engedett be idegent a házba, úgyhogy biztonságban voltam.

Több sorstársuk is élt a faluban, köztük a később ismertté vált színész, Szuhay Balázs is, aki akkor még ministránsként szolgált a helyi templomban. 

Polgári örömök vidéken

Auguszt Elemér a száműzetés alatt sem feledte a hivatását. Bár kényszerből kukoricát is őrzött, a cukrásztudásának hamar híre ment. Persze Taktaszadán nem  volt márványasztal, így a szaloncukrot egy üstben, fakanállal keverve főzte a tűzön. 

Az emberek hoztak cukrot, és abból csinálta  a szaloncukrot, különböző ízesítésekkel. Emlékszem, hogy még én is segítettem csomagolni

– mondja Anna Mária. 

 

A cukor valutaként is funkcionált akkoriban, a szaloncukor pedig a legédesebb luxust jelentette. A másik nagy eseményt a falusi esküvők jelentették. 

Az asszonyok sütötték meg tortát… de elvitték az apukámhoz, hogy díszítse föl. Ő nagyon szépen tudott cukormázzal írni, ilyen gyönyörű cirkalmasan

– emlékszik vissza.

A cukrász, akitől mindent elvettek, a tudásával szerzett örömet annak a közösségnek akik közé száműzték.

A falu két arca

Taktaszada lakói vegyesen fogadták a kitelepítetteket. Amikor a csecsemő József súlyosan megbetegedett, a szomszédasszony sietett a segítségükre. 

Átjött az anyukámhoz, és mondta, hogy hát nézze Augusztné, nem fog megmaradni ez a gyerek, de azért hoztam maguknak egy  kis galamblevest

–meséli József.

Ugyanakkor Anna Mária egy másik, fájdalmas emléket idéz fel egy kislányról, akivel összebarátkozott:

Másnap megyek játszani… és a bejárati ajtó előtt ült egy öregasszony. És a néni azt mondta, hogy ilyen rossz kislánnyal… nem fog játszani az én unokám. Féltek, hogy egy kitelepítettel játsszon a gyerekük.

A visszatérés

A család túlélésének és későbbi visszatérésének motorja az édesanya, Olga volt. Ahogy a gyerekek is megerősítik édesapjuk szavait: 

Ha nem volna anyátok, akkor még mindig Taktaszadán lennénk.

Évtizedekkel később, a rendszerváltás után visszalátogattak a faluba. A házat, ahol laktak, már rég lebontották, de volt, ami nem felejtődött el:

 Mikor mentünk a faluba, akkor apukám velünk volt még… és akkor egy öreg néni jött mögöttünk, és hallottuk, hogy azt mondja, hogy ott az a nagyorrú cukrász. Szóval emlékeztek

– meséli Anna Mária.

Dr. Auguszt Anna Mária és Auguszt József ma, a budai cukrászda emeletén
 A bélyeg lekopott, a cukrász emléke viszont megmaradt Taktaszadán.

 

 

