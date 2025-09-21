Taktaszada eltitkolt múltja: egy dinasztia nem mindennapi története

Az Auguszt név egyet jelent a minőségi cukrászattal és a budai polgári hagyományokkal. Azt azonban kevesen tudják, hogy a család történetében volt egy törés, egy két és fél éves száműzetés a Rákosi korszak legsötöttebb napjaiban. 1951 júliusában, a cukrászda államosítása után az Auguszt családot – Elemért, feleségét Olgát és három kisgyereküket – kitelepítették. Az úticél: a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Taktaszada. Az előző cikkünket a témában itt olvashatják.

Az Auguszt család, életük taktaszadai állomásán

A taktaszadai érkezés

A megérkezés pillanata a korszak abszurd és kegyetlen valóságát tükrözi. Az éjszaka közepén érkeztek, egy teherautó platóján.

Én még nagyon kicsi voltam, mert én ’51 januárjában születtem, még mózeskosárba vittek

– kezdi a történetet Auguszt József.

A kitelepítési véghatározat

A kijelölt szállás egy Lévai János nevű gazda háza volt, akit a helyi hatalom előre felhergelt ellenük.

Nem engedett be minket. Mert ugye falun azt terjesztették el, hogy a bűnözőket telepítik ki Budapestről

– idézi fel József.

A család az első éjszakát a tanácsházán, az íróasztalon alva töltötte, míg a „problémát” a rezsim a maga sajátos módján oldotta meg:

Másnap rendőri intézkedés történt, Lévaiék kiürítettek egy szobát nekünk, amit azért vettek el tőlük, mivel ők "kulákok" voltak. Egyébként később ennek ellenére jóban lettünk velük

-meséli Anna Mária

Élet Taktaszdán: Csüngős a kecske és a dinnyeevés

Az élet a nehezített körülmények között sem állt meg. A túlélést a leleményesség és a falusi élethez való alkalmazkodás segítette.

Kecsketejen nőttünk föl. Ez egészséges állítólag. Kecskét tartottak anyukámék, a képeken is az látszik, a Csüngős

– meséli József.

A kitelepítés drámája mellett megfértek a szinte idilli, gyermeki emlékek is.

Föltettek a tornácnak a széles korlátjára, ott ültem. A kezembe adtak egy nagy dinnyét, azt ettem, lent meg a kutya volt… a kutya meg nem engedett be idegent a házba, úgyhogy biztonságban voltam.

Több sorstársuk is élt a faluban, köztük a később ismertté vált színész, Szuhay Balázs is, aki akkor még ministránsként szolgált a helyi templomban.