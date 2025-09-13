szeptember 13., szombat

Kornél névnap

24°
+26
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

1 órája

Vérét vették annak, aki a Győri kapuban járt

Címkék#retro#Győri kapuban#véradás#Miskolc

Miskolcon a Győri kapuban a József utcai Ifi Pálya volt a helyszíne egy remek programnak. Retro véradást és családi napot rendeztek itt szombaton.

Boon.hu
Vérét vették annak, aki a Győri kapuban járt

Forrás: Facebook

Retro véradás, retro hangulat, sör, virsli, lángos, focitorna, ugrálóvár, habparty, kutyasimogatás, elsősegély bemutató, óvodások fellépése, kommandós bemutató, valamint a Csiribiri és a Retroller zenekar koncertje várta a környékbelieket és a távolabbról érkezőket egyaránt. A miskolci családi nap központi eleme a véradás, volt, amelyre várták az önkéntes véradókat.

retro véradás
Retro véradás és Családi Nap volt az Ifipályán
Forrás: Facebook

Fotók a Retro véradásról

„Hamisítatlan nyárutó, nagyszerű hangulat Retro véradással egybekötött családi nappal vártuk az érdeklődőket a Győri kapuban. Volt aki a 18. születésnapját élete első véradásával ünnepelte. Gratulálok minden résztvevőnek és fellépőnek!” – írta a közösségi oldalon közreadott fotók mellé Hollósy András alpolgármester.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu