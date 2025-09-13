Vérét vették annak, aki a Győri kapuban járt

Retro véradás, retro hangulat, sör, virsli, lángos, focitorna, ugrálóvár, habparty, kutyasimogatás, elsősegély bemutató, óvodások fellépése, kommandós bemutató, valamint a Csiribiri és a Retroller zenekar koncertje várta a környékbelieket és a távolabbról érkezőket egyaránt. A miskolci családi nap központi eleme a véradás, volt, amelyre várták az önkéntes véradókat.

Retro véradás és Családi Nap volt az Ifipályán

Forrás: Facebook

Fotók a Retro véradásról

„Hamisítatlan nyárutó, nagyszerű hangulat Retro véradással egybekötött családi nappal vártuk az érdeklődőket a Győri kapuban. Volt aki a 18. születésnapját élete első véradásával ünnepelte. Gratulálok minden résztvevőnek és fellépőnek!” – írta a közösségi oldalon közreadott fotók mellé Hollósy András alpolgármester.