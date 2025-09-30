Valódi monstrum a Tiszából: közel két és fél méteres szörnyet fogtak! - fotóval

A Tisza egy életre szóló élményt adott egy horgásznak. Szalai Gábor László szeptember 22-én Tokajból indulva kuttyogatott, amikor a rekord nagyságú harcsát fogta. A közel két és fél méteres rekord fogás a folyó Tímárhoz közeli szakaszán történt, ahol a horgász másodszorra is leengedte a csalit. A rekordról a Halazinon számolt be.

Rekord fogás a Tiszából

Fotó: Toth Gabor Forrás: Halazin

A rekord fogás méretei szinte felfoghatatlanok

A tokaji szakaszról motorozott fel a horgász, majd egy sekélyedő részre érve másodszorra is megpróbálta ugyanazzal a gilisztacsokorral. Ekkor jött a csoda. A hatalmas harcsa először elengedte a csalit, majd visszatért, és elementáris erővel szívta be a csalétket.

Amikor először rontottam el, majd láttam, hogy visszafordul a csónakom alá, a szívem a torkomban dobogott

– számolt be Szalai Gábor László –

Ezúttal nem vártam, azonnal bevágtam, és olyan erővel kezdett menekülni, mintha betonba akasztottam volna a horgot.

Tíz percig fárasztotta a monstrumot

A fárasztás 10 percen át tartott, barátai videózták és szurkoltak neki. Végül a közeli homokpadon derült ki a pontos méret: 230 centiméter, új egyéni rekord. A fotózás után a harcsa visszanyerte szabadságát a Tiszában.

Úgy gondolom, minden ekkora öreg harcsának vissza kell kerülnie a vízbe. Nagyon fontos lenne felső elvihető határt szabni, hogy a Tisza jövőben is rejthessen ilyen csodás példányokat.

