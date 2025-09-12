szeptember 13., szombat

8 órája

Koszos hordóból nem lesz jó pálinka – 5 tipp a pálinkamestertől, hogy jobb legyen a főzetünk, mint a szomszédé

Van, aki koszos hordóban tárolja a cefrét, más meg versenyre küldi a párlatát, és a különbség nem ott van, ahol gondolnánk. A pálinkafőzés világában apró részleteken múlik, hogy egy ital verhetetlen vagy ihatatlan lesz. Megkérdeztük az ország egyik legjobb pálinkafőzdéjének mesterét és tulajdonosát, mit tanácsolnak, hogy jobb legyen a pálinkánk, mint bárki másé.

Gárdonyi Edina
Elárult néhány titkot Vékony Tibor, a Sáppusztai Pálinkafőzde mestere

Fotó: Takács Joci

A pálinka reneszánszát éli. Fesztiválok, versenyek, bírálói képzések indulnak, és egyre több házi főző próbálja ki magát. A Sáppusztai Pálinkafőzde pálinkamestere szerint ez jót tesz a minőségnek, mert az emberek rájönnek, mitől lesz igazán jó a pálinka. Sokan hiszik, hogy a pálinkafőzés a lepárlásnál dől el. Pedig Vékony Tibor pálinkamester és Baranyay Barnabás tulajdonos szerint már az első lépéseknél kiderül, hogy a végeredmény világbajnok vagy ihatatlan lesz. 

A pálinkafőzés titkai a világverő sáppusztai pálinkafőzdéből.
A pálinkafőzés a megfelelő alapanyag kiválasztásával kezdődik
Fotó: Takács Joci

A pálinkafőzés titkai már az alapanyagnál kezdődnek

Sáppusztán, egy egykori nemesi kastély helyén működik ma Magyarország egyik legsikeresebb pálinkafőzdéje. A sáppusztai pálinka története családi álomból született, és mára olyan márkává vált, amelyet nemcsak Borsodban, hanem nemzetközi szinten is jegyeznek. A sárga vilmoskörte pálinkájuk az elmúlt években egymás után nyerte el a legnagyobb díjakat, a különleges kísérleteik – mint a citromból készült párlat – pedig világviszonylatban is egyedülállóak. Olvassa el a főzdében készült riportunkat.

A legjobb pálinkák mögött tiszta alapanyag, hűvös erjesztés és profi lepárlás áll. Ezeket nem lehet kispórolni

 – nyilatkozta Vékony Tibor a boon.hu-nak, majd megosztott öt tippet, bár szerinte akár százat is megoszthatna. Márpedig ha valaki ismeri a legjobb pálinkák titkait, a ő, nem véletlenül kapott párlatuk a világon egyedülálló módon nemzetközi elismerést.

1. tipp: a legfontosabb az alapanyag

A pálinka minősége a gyümölcsnél kezdődik. A legelső és legfontosabb, hogy tiszta, egészséges, érett alapanyagot válasszunk. Szilva, kajszi, meggy vagy alma: mindegyik csak akkor ad jó pálinkát, ha kifogástalan.

2. tipp: gondos előkészítés

A gyümölcsöt alaposan mossuk meg, magozzuk ki, az almát daráljuk le. Az előkészítésnél a tisztaság és a gondosság kulcsfontosságú.

3. tipp: használjunk segédeszközöket

Az élesztő, a tápsó vagy a pektinbontó enzim nem ördögtől való. Segítenek abban, hogy a cefre jobban erjedjen, tisztább legyen az aroma és stabilabb a végeredmény.

4. tipp: időben vigyük főzetni

A cefrét ne hagyjuk túl sokáig állni. Átlagos, 20 Celsius-fokos hőmérsékleten 10-12 nap alatt kierjed a cefre, és vinni kell főzni, különben megecetesedik.

5. tipp: profi főzőmesterre bízzuk

Ha nincs saját üstünk, keressünk olyan főzdét, ahol szakember foglalkozik az anyagunkkal. Egy profi főzőmester sokat hozzá tud tenni az aromák megőrzéséhez és a tisztasághoz.

Minőség vagy mennyiség?

Ugyanabból a cefréből lehet 8 liter csúcsminőségű pálinkát vagy 12 liter közepest kihozni. A jó pálinka drágább, de elég belőle 1–2 cent egy vacsora mellé

 – nyilatkozta Baranyay Barnabás. A gasztronómiai élmény fontosabb, mint a mennyiség.

A legjobb tippek a pálinkafőzéshez

Fotók: Takács József

Zöldségtől vadalmáig

Ma már sokan kísérleteznek különleges alapanyagokkal a sáppusztai főzdében is. 

Van, aki vadalmából, más zöldségből főzet párlatot. A minőség alapjai viszont mindegyiknél ugyanazok: tiszta alapanyag, hűvös erjesztés, gondos lepárlás.

