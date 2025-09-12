Koszos hordóból nem lesz jó pálinka – 5 tipp a pálinkamestertől, hogy jobb legyen a főzetünk, mint a szomszédé

A legjobb pálinkák mögött tiszta alapanyag, hűvös erjesztés és profi lepárlás áll. Ezeket nem lehet kispórolni

– nyilatkozta Vékony Tibor a boon.hu-nak, majd megosztott öt tippet, bár szerinte akár százat is megoszthatna. Márpedig ha valaki ismeri a legjobb pálinkák titkait, a ő, nem véletlenül kapott párlatuk a világon egyedülálló módon nemzetközi elismerést.

1. tipp: a legfontosabb az alapanyag

A pálinka minősége a gyümölcsnél kezdődik. A legelső és legfontosabb, hogy tiszta, egészséges, érett alapanyagot válasszunk. Szilva, kajszi, meggy vagy alma: mindegyik csak akkor ad jó pálinkát, ha kifogástalan.

2. tipp: gondos előkészítés

A gyümölcsöt alaposan mossuk meg, magozzuk ki, az almát daráljuk le. Az előkészítésnél a tisztaság és a gondosság kulcsfontosságú.

3. tipp: használjunk segédeszközöket

Az élesztő, a tápsó vagy a pektinbontó enzim nem ördögtől való. Segítenek abban, hogy a cefre jobban erjedjen, tisztább legyen az aroma és stabilabb a végeredmény.

4. tipp: időben vigyük főzetni

A cefrét ne hagyjuk túl sokáig állni. Átlagos, 20 Celsius-fokos hőmérsékleten 10-12 nap alatt kierjed a cefre, és vinni kell főzni, különben megecetesedik.

5. tipp: profi főzőmesterre bízzuk

Ha nincs saját üstünk, keressünk olyan főzdét, ahol szakember foglalkozik az anyagunkkal. Egy profi főzőmester sokat hozzá tud tenni az aromák megőrzéséhez és a tisztasághoz.

Minőség vagy mennyiség?

Ugyanabból a cefréből lehet 8 liter csúcsminőségű pálinkát vagy 12 liter közepest kihozni. A jó pálinka drágább, de elég belőle 1–2 cent egy vacsora mellé

– nyilatkozta Baranyay Barnabás. A gasztronómiai élmény fontosabb, mint a mennyiség.