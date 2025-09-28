Top 5 filléres édesség maradékból: retró desszertek, amik megmentik a konyhát és a pénztárcánkat is

A fenntarthatóság és a spórolás ma újra divatba hozza azt, amit régen a háztartásokban természetesnek tartottak, mégpedig a maradék újragondolását. Nagyanyáink konyhájában nem létezett élelmiszerpazarlás. Ha maradt kenyér, kifli vagy kelt tészta, abból másnap édesség készült. Ráadásul olcsó desszert! Az alábbi öt klasszikus, olcsó édesség ma is könnyen elkészíthető.

Az egyik legegyszerűbb és olcsó desszert a maradék kenyérből készült felfújt

Forrás: Mindmegette

Top 5 olcsó desszert, ami a maradékot is eltünteti

1. Kenyérpuding vagy kenyérfelfújt

A kenyérpuding a zsemlefelfújt „testvére”. Eredetileg arra szolgált, hogy a szikkadt kenyér ne menjen kárba. Tojással, tejjel, cukorral, vaníliával és fahéjjal keverve egy csodás, illatos édesség született, amit gyakran gyümölcsdarabokkal vagy lekvárral dobtak fel. Ma azért szeretjük, mert percek alatt összeállítható, és tökéletesen variálható az otthon épp megtalálható hozzávalókkal. Maradék magvak, mazsola vagy lekvár? Mind mehet a tejbe áztatott kenyérre vagy zsömlékre, majd a sütőbe.

2. A karácsonyi klasszikus, ami egész évben működik: mákos guba

A mákos guba a fenntartható gondolkodás mintapéldája, ha nem bobajkából készítjük. Maradt egy kis kifli? Nehogy kidobjuk, hanem tejben áztatva, cukros mákkal rétegezve süssük meg. Bár karácsonykor szinte kötelező édesség, valójában bármikor elkészíthető, és olcsóbb, mint egy torta. És ha már torta! Tortaformába téve, vaníliapudinggal leöntve kész is a mákos guba torta, ami még mindig egy olcsó, de laktató és finom édesség. A mák egészséges, laktató, és a guba önmagában is ünnepivé teszi a hétköznapot.

3. Maradt egy ki kelt tészta? Süssön aranygaluskát!

Ha marad kelt tészta, ne hagyja megkeményedni. Formázzon belőle gombócokat, forgassa cukros dióba, és rétegezze. Sütés után illatos, aranyszínű gombócokat kapunk, amiket akár magában, akár sodóval, akár lekvárral lehet enni. Ráadásul éppen itt a dió szezonja, hacsak nem feketedett meg önnél is, ahogyan arról alábbi cikkünkben beszámoltunk.