Top 5 filléres édesség maradékból: retró desszertek, amik megmentik a konyhát és a pénztárcánkat is
Régen a konyhában semmi nem ment veszendőbe. A szikkadt kenyérből, kifliből vagy zsemléből pillanatok alatt édesség született. Ezek az olcsó desszertek egyszerre retró hangulatot és kreatív maradékmentést hoznak a konyhába.
A fenntarthatóság és a spórolás ma újra divatba hozza azt, amit régen a háztartásokban természetesnek tartottak, mégpedig a maradék újragondolását. Nagyanyáink konyhájában nem létezett élelmiszerpazarlás. Ha maradt kenyér, kifli vagy kelt tészta, abból másnap édesség készült. Ráadásul olcsó desszert! Az alábbi öt klasszikus, olcsó édesség ma is könnyen elkészíthető.
Top 5 olcsó desszert, ami a maradékot is eltünteti
1. Kenyérpuding vagy kenyérfelfújt
A kenyérpuding a zsemlefelfújt „testvére”. Eredetileg arra szolgált, hogy a szikkadt kenyér ne menjen kárba. Tojással, tejjel, cukorral, vaníliával és fahéjjal keverve egy csodás, illatos édesség született, amit gyakran gyümölcsdarabokkal vagy lekvárral dobtak fel. Ma azért szeretjük, mert percek alatt összeállítható, és tökéletesen variálható az otthon épp megtalálható hozzávalókkal. Maradék magvak, mazsola vagy lekvár? Mind mehet a tejbe áztatott kenyérre vagy zsömlékre, majd a sütőbe.
2. A karácsonyi klasszikus, ami egész évben működik: mákos guba
A mákos guba a fenntartható gondolkodás mintapéldája, ha nem bobajkából készítjük. Maradt egy kis kifli? Nehogy kidobjuk, hanem tejben áztatva, cukros mákkal rétegezve süssük meg. Bár karácsonykor szinte kötelező édesség, valójában bármikor elkészíthető, és olcsóbb, mint egy torta. És ha már torta! Tortaformába téve, vaníliapudinggal leöntve kész is a mákos guba torta, ami még mindig egy olcsó, de laktató és finom édesség. A mák egészséges, laktató, és a guba önmagában is ünnepivé teszi a hétköznapot.
3. Maradt egy ki kelt tészta? Süssön aranygaluskát!
Ha marad kelt tészta, ne hagyja megkeményedni. Formázzon belőle gombócokat, forgassa cukros dióba, és rétegezze. Sütés után illatos, aranyszínű gombócokat kapunk, amiket akár magában, akár sodóval, akár lekvárral lehet enni. Ráadásul éppen itt a dió szezonja, hacsak nem feketedett meg önnél is, ahogyan arról alábbi cikkünkben beszámoltunk.
Megfeketedik a termés! Lesz elég dió idén a karácsonyi bejglihez?
4. Édes bundás kenyér
A bundás kenyérnek is van édes változata. A szikkadt kenyeret – vagy akár a szikkadt kalácsot – édesített tejbe mártjuk, majd felvert tojásba forgatás után forró olajban aranybarnára sütjük, végül fahéjas porcukorral megszórjuk. Ez a módszer gyorsan életet lehel a maradék kenyérbe, és percek alatt desszert varázsolható belőle. Különösen jó fogás uzsonnára vagy hétvégi reggelire. Ha pedig valaki ínyencségre vágyik, a múlt hétvégén a Miskolci Pikniken Rácz Jenő sztárséf elárulta a francia bundáskenyér titkait, amiről itt olvashat bővebben:
Éhesek vagytok? – kérdezte Rácz Jenő –, ki szereti a bundáskenyeret?
5. Zsemlegombóc lekvárral
A zsemlegombóc sokáig köretként élt a köztudatban, de édes változata is létezik. A maradék zsemlét tejben áztatás után, tojással összekeverjük, gombócokat formázunk, majd forró vízben kifőzzük. Ezután lehet lekvárban, mákban vagy diós-cukros keverékbe is hempergetni. Filléres, mégis különleges fogás.
Ezek a retró édességek nemcsak a spórolásról szólnak, hanem arról a szemléletről is, amit a régi konyhák képviseltek. Semmi sem vész kárba, mindenből lehet újat alkotni. A maradékmentés kreativitásra tanít. Ha legközelebb kiflit, kenyeret vagy zsemlét találunk a konyhapulton, gondoljunk ezekre a receptekre, vagy keressünk újabb maradékmentő ötleteket a Mindmegette oldalán.
