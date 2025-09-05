Miskolc 5 legjobb étterme 2025-ben – a 3. hely meglep téged is!

Miskolc az utóbbi években nemcsak kulturális és turisztikai szempontból fejlődött hatalmasat, hanem gasztronómiai központtá is vált Észak-Magyarországon. Ha a legjobb miskolci éttermeket keresed 2025-ben, összeállítottunk egy TOP 5-ös listát, ami Google-vélemények, TripAdvisor-értékelések, DiningCity ajánlások és helyi gasztrotrendek alapján készült. Íme Miskolc 5 legjobb étterme.

Miskolc éttermi kínálata erősebb, mint valaha. Forrás: Facebook

Miskolc új gasztroélete 2025-ben

1. Végállomás Bistro & Wine



Értékelés: 4.8 / 5 (TripAdvisor & Google)

Cím: 3534 Miskolc, Dorottya utca 1.



A Végállomás Bistro & Wine Miskolc gasztroforradalmának egyik ékköve. Elegáns, modern környezet, ahol a helyi alapanyagokból készült fogások találkoznak a nemzetközi konyhaművészettel.

A Dining Guide Top 30 listáján is szerepel, így nem véletlenül az egyik legajánlottabb étterem.

Miért érdemes kipróbálni?

Fine dining élmény elérhető áron

Gazdag borlap, különleges magyar tételekkel

Lenyűgöző desszertek és szezonális fogások



2. Zip’s Gastro & Bar



Értékelés: 4.7 / 5

Cím: 3525 Miskolc, Arany János tér 1.



Ha szereted a kézműves söröket, a Zip’s Gastro & Bar kihagyhatatlan. A saját sörfőzdével rendelkező étterem egyedülálló gasztroélményt kínál, ahol modern tapas fogások és izgalmas ízpárosítások várnak.

Miért érdemes kipróbálni?