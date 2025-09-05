24 perce
Miskolc 5 legjobb étterme 2025-ben – a 3. hely meglep téged is!
Fine dining, craft sör, tapas, magyaros ízek – minden, amit a helyiek és turisták is imádnak. Fedezd fel Miskolc 5 legjobb éttermét 2025-ben!
Gasztronómia központtá vált Miskolc a térségben
Forrás: Facebook
Miskolc az utóbbi években nemcsak kulturális és turisztikai szempontból fejlődött hatalmasat, hanem gasztronómiai központtá is vált Észak-Magyarországon. Ha a legjobb miskolci éttermeket keresed 2025-ben, összeállítottunk egy TOP 5-ös listát, ami Google-vélemények, TripAdvisor-értékelések, DiningCity ajánlások és helyi gasztrotrendek alapján készült. Íme Miskolc 5 legjobb étterme.
Miskolc új gasztroélete 2025-ben
1. Végállomás Bistro & Wine
Értékelés: 4.8 / 5 (TripAdvisor & Google)
Cím: 3534 Miskolc, Dorottya utca 1.
A Végállomás Bistro & Wine Miskolc gasztroforradalmának egyik ékköve. Elegáns, modern környezet, ahol a helyi alapanyagokból készült fogások találkoznak a nemzetközi konyhaművészettel.
A Dining Guide Top 30 listáján is szerepel, így nem véletlenül az egyik legajánlottabb étterem.
Miért érdemes kipróbálni?
- Fine dining élmény elérhető áron
- Gazdag borlap, különleges magyar tételekkel
- Lenyűgöző desszertek és szezonális fogások
2. Zip’s Gastro & Bar
Értékelés: 4.7 / 5
Cím: 3525 Miskolc, Arany János tér 1.
Ha szereted a kézműves söröket, a Zip’s Gastro & Bar kihagyhatatlan. A saját sörfőzdével rendelkező étterem egyedülálló gasztroélményt kínál, ahol modern tapas fogások és izgalmas ízpárosítások várnak.
Miért érdemes kipróbálni?
- Saját főzésű craft sörök
- Látványos, instagram-kompatibilis ételek
- Michelin Guide ajánlás
„Vendéglátós voltam, megmondom a tutit” – kiderült, hova kerül a szervizdíj valójában
Miskolc 5 legjobb étterme között a város egyik legtrendibb helye
3. Lokalista Bistro 🥂
Értékelés: 4.5 / 5
Cím: 3530 Miskolc, Széchenyi István út 36.
A Lokalista Bistro a város egyik legtrendibb helye, amely a helyi alapanyagokat kreatív, modern formában tálalja. A folyóra néző panorámás terasz különleges atmoszférát teremt – ideális romantikus vacsorákhoz is.
- Miért érdemes kipróbálni?
- Modern bisztróhangulat
- Szezonális menü, helyi termelők alapanyagaiból
- Vegetáriánus és vegán opciók
4. Impresszó Club-Étterem
Értékelés: 4.6 / 5
Cím: 3525 Miskolc, Széchenyi István u. 3.
Az Impresszó Club-Étterem a magyaros konyha szerelmeseinek kötelező megállója. Különleges, barátságos hangulat, bőséges adagok és tradicionális ízek várják a vendégeket.
Miért érdemes kipróbálni?
- Hagyományos magyar fogások modern tálalásban
- Központi elhelyezkedés
- Kiváló ár-érték arány
5. Craft Beer & Tapas
Értékelés: 4.7 / 5
Cím: 3530 Miskolc, Széchenyi István u. 26.
A Craft Beer & Tapas a Zip’s kisebb, intimebb testvére, ahol spanyol tapas és kézműves sör találkozik. Ideális választás brunchra, baráti összejövetelekre vagy könnyed vacsorára.
Miért érdemes kipróbálni?
- Egyedi tapas élmény
- Különleges brunch ajánlatok
- Hatalmas sörkínálat
Ha egy igazán jó gasztroélményre vágysz, Miskolc éttermi kínálata 2025-ben erősebb, mint valaha. A fine dining-tól a kézműves sörös tapasig minden megtalálható. Legyen szó romantikus vacsoráról, baráti találkozóról vagy családi ebédről, ez az öt hely garantáltan felejthetetlen élményt nyújt.
Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Új étterem nyílt Miskolcon a Népkerti Vigadóban – fotókkal, videóval
Miskolcon még Németországnál is ideálisabbak a körülmények – ezért cuccol át a világ legnagyobb szerszámgépgyára (fotók + videó)