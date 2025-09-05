szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

32°
+32
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Menj tutira!

2 órája

Miskolc 5 legjobb étterme 2025-ben – a 3. hely meglep téged is!

Címkék#magyaros#Tapas#értékelés#gasztronómia#Miskolc#legjobb étterem

Fine dining, craft sör, tapas, magyaros ízek – minden, amit a helyiek és turisták is imádnak. Fedezd fel Miskolc 5 legjobb éttermét 2025-ben!

Boon.hu
Miskolc 5 legjobb étterme 2025-ben – a 3. hely meglep téged is!

Gasztronómia központtá vált Miskolc a térségben

Forrás: Facebook

Miskolc az utóbbi években nemcsak kulturális és turisztikai szempontból fejlődött hatalmasat, hanem gasztronómiai központtá is vált Észak-Magyarországon. Ha a legjobb miskolci éttermeket keresed 2025-ben, összeállítottunk egy TOP 5-ös listát, ami Google-vélemények, TripAdvisor-értékelések, DiningCity ajánlások és helyi gasztrotrendek alapján készült. Íme Miskolc 5 legjobb étterme.

miskolc
Miskolc éttermi kínálata erősebb, mint valaha. Forrás:  Facebook

Miskolc új gasztroélete 2025-ben

1. Végállomás Bistro & Wine 

Értékelés: 4.8 / 5 (TripAdvisor & Google)

Cím: 3534 Miskolc, Dorottya utca 1.

A Végállomás Bistro & Wine Miskolc gasztroforradalmának egyik ékköve. Elegáns, modern környezet, ahol a helyi alapanyagokból készült fogások találkoznak a nemzetközi konyhaművészettel.

A Dining Guide Top 30 listáján is szerepel, így nem véletlenül az egyik legajánlottabb étterem.
Miért érdemes kipróbálni?

  • Fine dining élmény elérhető áron
  • Gazdag borlap, különleges magyar tételekkel
  • Lenyűgöző desszertek és szezonális fogások

    2. Zip’s Gastro & Bar 

    Értékelés: 4.7 / 5
    Cím: 3525 Miskolc, Arany János tér 1.

    Ha szereted a kézműves söröket, a Zip’s Gastro & Bar kihagyhatatlan. A saját sörfőzdével rendelkező étterem egyedülálló gasztroélményt kínál, ahol modern tapas fogások és izgalmas ízpárosítások várnak.

Miért érdemes kipróbálni?

  • Saját főzésű craft sörök
  • Látványos, instagram-kompatibilis ételek
  • Michelin Guide ajánlás

Miskolc 5 legjobb étterme között a város egyik legtrendibb helye

3. Lokalista Bistro 🥂

Értékelés: 4.5 / 5
Cím: 3530 Miskolc, Széchenyi István út 36.

A Lokalista Bistro a város egyik legtrendibb helye, amely a helyi alapanyagokat kreatív, modern formában tálalja. A folyóra néző panorámás terasz különleges atmoszférát teremt – ideális romantikus vacsorákhoz is.
 

  • Miért érdemes kipróbálni?
  • Modern bisztróhangulat
  • Szezonális menü, helyi termelők alapanyagaiból
  • Vegetáriánus és vegán opciók

    4. Impresszó Club-Étterem 

    Értékelés: 4.6 / 5
    Cím: 3525 Miskolc, Széchenyi István u. 3.

    Az Impresszó Club-Étterem a magyaros konyha szerelmeseinek kötelező megállója. Különleges, barátságos hangulat, bőséges adagok és tradicionális ízek várják a vendégeket.

    Miért érdemes kipróbálni?
  • Hagyományos magyar fogások modern tálalásban
  • Központi elhelyezkedés
  • Kiváló ár-érték arány

    5. Craft Beer & Tapas

    Értékelés: 4.7 / 5
    Cím: 3530 Miskolc, Széchenyi István u. 26.

    A Craft Beer & Tapas a Zip’s kisebb, intimebb testvére, ahol spanyol tapas és kézműves sör találkozik. Ideális választás brunchra, baráti összejövetelekre vagy könnyed vacsorára.

    Miért érdemes kipróbálni?
  • Egyedi tapas élmény
  • Különleges brunch ajánlatok
  • Hatalmas sörkínálat

    Ha egy igazán jó gasztroélményre vágysz, Miskolc éttermi kínálata 2025-ben erősebb, mint valaha. A fine dining-tól a kézműves sörös tapasig minden megtalálható. Legyen szó romantikus vacsoráról, baráti találkozóról vagy családi ebédről, ez az öt hely garantáltan felejthetetlen élményt nyújt.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu