Lillafüred felkerült a divatbemutatók térképére – Teltház a hétvégi Fashion Show-n

A divatbemutató Lillafüred festői környezetében immár másodszor vált országos szenzációvá: a II. Lillafüredi Fashion Show október 3–4-i rendezvényére rekordidő alatt elfogytak a jegyek. A Hotel Palota elegáns helyszíne és a színvonalas programok idén is vonzzák a divatrajongókat az egész országból – és a határon túlról is. A II. Lillafüredi Fashion Show egyik legkülönlegesebb eleme a modellverseny gyerekeknek, amelyre már 5 éves kortól lehetett jelentkezni, így a legfiatalabbak is átélhetik a kifutón való szereplés élményét.

Lillafüredi Fashion Show másodszor lesz a hétvégén

Még Bokor Évát, a Flow & Business Rendezvények tulajdonosát is meglepte, milyen gyorsan fogytak el a jegyek az október 3–4-én megrendezendő II. Lillafüredi Fashion Show-ra. A kétnapos eseményre közel 500 jegyvásárló érkezik az ország minden pontjáról, sőt a határon túlról is. A nagy érdeklődés miatt nemcsak a rendezvény vált teltházassá, hanem a Hotel Palota Lillafüred is, amely immár állandó helyszíne a fashion show-nak.