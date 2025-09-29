2 órája
Lillafüred felkerült a divatbemutatók térképére – Teltház a hétvégi Fashion Show-n
A magyar divatélet egyik legkülönlegesebb rendezvénye, a Lillafüredi Fashion Show idén is elképesztő érdeklődést váltott ki: az október 3–4. között megrendezendő eseményre már hetekkel korábban elkeltek a jegyek. A Hotel Palota Lillafüred elegáns környezete, neves fellépők, látványos bemutatók és országos, sőt határon túli érdeklődés emelte a show-t a hazai divatnaptár élvonalába.
A divatbemutató Lillafüred festői környezetében immár másodszor vált országos szenzációvá: a II. Lillafüredi Fashion Show október 3–4-i rendezvényére rekordidő alatt elfogytak a jegyek. A Hotel Palota elegáns helyszíne és a színvonalas programok idén is vonzzák a divatrajongókat az egész országból – és a határon túlról is. A II. Lillafüredi Fashion Show egyik legkülönlegesebb eleme a modellverseny gyerekeknek, amelyre már 5 éves kortól lehetett jelentkezni, így a legfiatalabbak is átélhetik a kifutón való szereplés élményét.
Még Bokor Évát, a Flow & Business Rendezvények tulajdonosát is meglepte, milyen gyorsan fogytak el a jegyek az október 3–4-én megrendezendő II. Lillafüredi Fashion Show-ra. A kétnapos eseményre közel 500 jegyvásárló érkezik az ország minden pontjáról, sőt a határon túlról is. A nagy érdeklődés miatt nemcsak a rendezvény vált teltházassá, hanem a Hotel Palota Lillafüred is, amely immár állandó helyszíne a fashion show-nak.
A programban idén is kiemelt helyet kap a modellverseny, amely immár 5 éves kortól várja a jelentkezőket. A látványról 20 méteres épített kifutó gondoskodik, amelyen a tavalyi show után megalakult Flow Models Hungary modellügynökség modelljei már gyakorlottan vonulnak.
A fellépők névsora is erősíti az esemény rangját: színpadra lép Zséda, bemutatja legújabb kollekcióját Demeter Richárd, különleges produkcióval érkezik az elektromos hegedűművész Eliza Bliss, és ott lesz Stylus by Kocsis is. Az állandó műsorvezető, Jancsó Dóra idén nemcsak konferál, hanem Ködmen-Pető Zsófiával csodálatos dalokkal lepi meg a közönséget.
Büszke vagyok rá, hogy Lillafüred neve ma már a magyar divatesemények élvonalában szerepel. Abból is látszik, hogy hiánypótló rendezvényt indítottunk el, hogy a jegyek rekordgyorsasággal keltek el, a közönség pedig évről évre nagyobb lelkesedéssel tér vissza
” – fogalmazott Bokor Éva.
A kiállítók között idén először niche parfümmárka is bemutatkozik, a szervezők pedig egy különleges meglepetéssel is készülnek a közönségnek.
További információ és részletes program itt.
