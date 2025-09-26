Ő az első női roma vállalkozó Edelényben– döbbenet mi vette rá erre! - fotók, videó!

Horváth Dzsenifer saját üzletet nyitott. Ez önmagában nem annyira különleges, sokan megteszik ezt még Borsodban is. Az edelényi hölgy esetét azt teszi eddig egyedülállóvá, hogy származását tekintve egy fiatal roma nőről van szó és mint ilyen, Edelényben az első női roma vállalkozó. Meglátogattuk hát és elmesélte miért jutott arra a döntésre, hogy a saját maga ura lesz. Bár sok nehézségen át vezetett az út idáig, most mégis megvalósította álmát.

Nem egyszerű úton jutott el oda, hogy saját maga ura legyen Horváth Dzsenifer

Fotó: Takács Joci

Korábban Dzsenifer folyamatosan úgy érezte, hogy szinte mindenhol, ahol teljesíteni akart elnyomták, mégpedig saját elmondása szerint, bőrszíne és származása miatt. Állandóan falakba ütközött, vagy ami rosszabb negatív diszkrimináció érte szinte mindegyik munkahelyén, pedig csak helytállni próbált. Érettségije van, dolgozni szeret és tud is, mégis kiutálták korábbi munkahelyeiről, vagy olyan tempóban és körülmények között dolgoztatták, ami csak rá vonatkozott, kollégáira nem, amiből előbb, vagy utóbb elege lett és otthagyta az adott céget, áruházat.