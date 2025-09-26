1 órája
Ő az első női roma vállalkozó Edelényben– döbbenet mi vette rá erre! - fotók, videó!
Először azt hittük kicsit eltúlozza a történetet, de tévedtünk. Horváth Dzsenifer sok rosszat megtapasztalt, mielőtt arra az útra lépett, ahol végre boldog lehet.
Horváth Dzsenifer ma már arra halad, amerre teljes szívvel szeretne
Fotó: Takács Joci
Horváth Dzsenifer saját üzletet nyitott. Ez önmagában nem annyira különleges, sokan megteszik ezt még Borsodban is. Az edelényi hölgy esetét azt teszi eddig egyedülállóvá, hogy származását tekintve egy fiatal roma nőről van szó és mint ilyen, Edelényben az első női roma vállalkozó. Meglátogattuk hát és elmesélte miért jutott arra a döntésre, hogy a saját maga ura lesz. Bár sok nehézségen át vezetett az út idáig, most mégis megvalósította álmát.
Korábban Dzsenifer folyamatosan úgy érezte, hogy szinte mindenhol, ahol teljesíteni akart elnyomták, mégpedig saját elmondása szerint, bőrszíne és származása miatt. Állandóan falakba ütközött, vagy ami rosszabb negatív diszkrimináció érte szinte mindegyik munkahelyén, pedig csak helytállni próbált. Érettségije van, dolgozni szeret és tud is, mégis kiutálták korábbi munkahelyeiről, vagy olyan tempóban és körülmények között dolgoztatták, ami csak rá vonatkozott, kollégáira nem, amiből előbb, vagy utóbb elege lett és otthagyta az adott céget, áruházat.
Érettségije szerint felszolgáló az eredeti szakmája, de nem sikerült munkába állni ezen a területen. Példaként hozott egy alkalmat, amikor egy kazincbarcikai vendéglátóhely nagyszámú felszolgálói állást hirdetett, amire jelentkezett is magyar barátnőjével. Elmentek a személyes állásinterjúra mindketten, ahol a barátnő megfelelt, őt nem vették fel. Dzsenifer hiszi, hogy a bőrszíne miatt küldték el, ami nagyon nyomasztotta.
Horváth Dzsenifer édesanyja példát mutatott
Azért nem volt teljesen jó példa nélkül, hiszen édesanyja harminc egynéhány évesen érettségizett, jelenleg pedig a Debreceni Egyetemen tanul kisgyermeknevelő szakon, miközben a szakmájában dolgozik a szendrői bölcsődében. Miután legutolsó munkahelyén lelkileg nagyon meggyötörték a fiatal roma nőt, úgy döntött kitanulja a szempillaépítés mesterségét és saját szépségszalont nyit, ahol a vendégeit szépíti majd. Édesanyja, férje és az egész család támogatta ebben a döntésben Dzsenifert és ettől a ponttól kezdve szinte álomszerűen és gördülékenyen haladtak az események.
Hamar talált üzlethelyiséget is
Első lépésként közösségi média felületén kérdezte meg Horváth Dzsenifer egy bejegyzésben, hogy mit szólnának a helyiek, ha lenne egy kis kozmetikai szalon a városban. Annyian reagáltak erre pozitívan, nem csak helyből, de Felvidékről is, hogy a fiatal nő beiratkozott egy tanfolyamra, amit sikeresen elvégzett és következő lépésként elkezdett üzlethelyiséget keresni. Itt is szerencséje volt, már ha valaki hisz benne, szinte azonnal válaszoltak bejegyzésére, ráadásul Edelény központjában, egy frekventált helyen adtak át számára egy üzlethelyiséget bérletbe, ahonnan éppen kiköltözőben volt az előző vállalkozó.
Dzseniferre jellemzően, és a hányatott múltja tapasztalatai alapján, azért szorongott a találkozó előtt, mert addig az eladó nem látta őt személyesen és rettegett attól, hogy ha meglátják, hogy roma, akkor visszalépnek az üzlettől. Nem így történt. Megkapta az áhított helyiséget és férjével saját kezűleg alakították ki azt a kellemes, barátságos enteriőrt, amit két hete már bárki megcsodálhat vendégként, hiszen ennyi ideje nyitott ki a szépségszalon, a Dzsenifer Eleganza Lashes.
Egyre csak növekszik a vendégkör
Lassan több tucatra emelkedik az állandó, visszajáró vendégek száma és Dzsenifer boldogabb mint valaha, mert azt csinálhatja amit szeret, amiben ügyes ráadásul a saját feltételei szerint. De nem tervezi, hogy itt megáll. A jövőre nézve is tele van tervekkel, amikben szerepel:
- a szalon bővítése
- a kínálat szélesítése
- egyéb készségek elsajátítása a szépségipari szolgáltatásokban képesítésekkel
- oktatás
Horváth Dzsenifer, az első edelényi női roma vállalkozóFotók: Takács Joci
A tehetséges roma vállalkozó hálás a családjának, becsüli édesanyja példamutatását, ő és férje támogatását abban, hogy megvalósítsa álmát. Dzsenifer húga bár még érettségi előtt áll, nővére már most azt tervezi hogyan veszi be őt is az üzletbe ha befejezi a tanulmányait, hogy aztán együtt szépítsék a hozzájuk betérő és visszajáró vendégkört.
