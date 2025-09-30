szeptember 30., kedd

Döbbenet

42 perce

Furcsa tárgyat találtak gombászás közben egy borsodi erdőben, jött a döbbenet, amikor kettévágták – fotókkal

Az erdőben nemcsak ehető kincsek kerülhetnek elő. Borsodban valami nagyon furcsára bukkantak gombászás közben.

Boon.hu
Furcsa tárgyat találtak gombászás közben egy borsodi erdőben, jött a döbbenet, amikor kettévágták – fotókkal

Nem talált ki az erdőből a férfi. Rendőrök indultak a keresésére. (A kép illusztráció)

Borsodban gombászás alkalmával egy különös dolog akadt egy kiránduló kezébe. A szabályos formájú, kemény kőzet vízbe téve pezsgő hangot adott, így a megtaláló azonnal megosztotta a felfedezését egy ásványhatározó Facebook-csoportban. A poszt gyorsan nagy figyelmet keltett, hiszen a formája szinte mesterségesnek tűnt.

Gombászás közben találták ezt a kőzetet.
Ezt találták gombászás közben Borsodban. Vajon mi lehet?
Gombászás közben nem csak gombát lehet találni

Súlya az van, mint egy kisebb ágyúgolyó, én kalapács és véső segítségével vágta ketté☺️de szép szabályosan tört, négy ütés után kettétört

 – válaszolta a megtaláló egy kérdésre. 

Így nézett ki kettévágás után a kőzet
A kommentelők azonban hamar megoldották a rejtélyt. A furcsa tárgy valószínűleg limonitosodott homokkő konkréció. Ez olyan, homokkőben képződő, vas-oxid (limonit) által cementált, gömbös vagy szabálytalan kőzettest, amely természetes folyamatok során alakul ki. Az ilyen képződmények sokszor tökéletesen szabályos gömb, tojás vagy korong alakúak is lehetnek, ezért könnyen megtévesztik a laikusokat.

Az esős idő a gombakeresők aranykorát hozta el, csodásabbnál csodásabb gombákat találnak a borsodi erdőkben. Kíváncsi a legjobb lelőhelyekre? Olvassa el alábbi cikkünkben!



 

