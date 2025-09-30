Furcsa tárgyat találtak gombászás közben egy borsodi erdőben, jött a döbbenet, amikor kettévágták – fotókkal

Borsodban gombászás alkalmával egy különös dolog akadt egy kiránduló kezébe. A szabályos formájú, kemény kőzet vízbe téve pezsgő hangot adott, így a megtaláló azonnal megosztotta a felfedezését egy ásványhatározó Facebook-csoportban. A poszt gyorsan nagy figyelmet keltett, hiszen a formája szinte mesterségesnek tűnt.

Ezt találták gombászás közben Borsodban. Vajon mi lehet?

Forrás: Facebook/Ásványhatározás kezdőknek

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Gombászás közben nem csak gombát lehet találni

Súlya az van, mint egy kisebb ágyúgolyó, én kalapács és véső segítségével vágta ketté☺️de szép szabályosan tört, négy ütés után kettétört

– válaszolta a megtaláló egy kérdésre.

Így nézett ki kettévágás után a kőzet

Forrás: Facebook/Ásványhatározás kezdőknek

A kommentelők azonban hamar megoldották a rejtélyt. A furcsa tárgy valószínűleg limonitosodott homokkő konkréció. Ez olyan, homokkőben képződő, vas-oxid (limonit) által cementált, gömbös vagy szabálytalan kőzettest, amely természetes folyamatok során alakul ki. Az ilyen képződmények sokszor tökéletesen szabályos gömb, tojás vagy korong alakúak is lehetnek, ezért könnyen megtévesztik a laikusokat.

Az esős idő a gombakeresők aranykorát hozta el, csodásabbnál csodásabb gombákat találnak a borsodi erdőkben. Kíváncsi a legjobb lelőhelyekre? Olvassa el alábbi cikkünkben!