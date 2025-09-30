4 órája
Furcsa tárgyat találtak gombászás közben egy borsodi erdőben, jött a döbbenet, amikor kettévágták – fotókkal
Az erdőben nemcsak ehető kincsek kerülhetnek elő. Borsodban valami nagyon furcsára bukkantak gombászás közben.
Borsodban gombászás alkalmával egy különös dolog akadt egy kiránduló kezébe. A szabályos formájú, kemény kőzet vízbe téve pezsgő hangot adott, így a megtaláló azonnal megosztotta a felfedezését egy ásványhatározó Facebook-csoportban. A poszt gyorsan nagy figyelmet keltett, hiszen a formája szinte mesterségesnek tűnt.
Gombászás közben nem csak gombát lehet találni
Súlya az van, mint egy kisebb ágyúgolyó, én kalapács és véső segítségével vágta ketté☺️de szép szabályosan tört, négy ütés után kettétört
– válaszolta a megtaláló egy kérdésre.
A kommentelők azonban hamar megoldották a rejtélyt. A furcsa tárgy valószínűleg limonitosodott homokkő konkréció. Ez olyan, homokkőben képződő, vas-oxid (limonit) által cementált, gömbös vagy szabálytalan kőzettest, amely természetes folyamatok során alakul ki. Az ilyen képződmények sokszor tökéletesen szabályos gömb, tojás vagy korong alakúak is lehetnek, ezért könnyen megtévesztik a laikusokat.
