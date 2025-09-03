szeptember 3., szerda

Nem semmi!

1 órája

Láttál már ekkora gombát? Most hatalmasat találtak a Bükk-hegységben

Címkék#Bükk#Bükk-hegység#gomba

Nagy sikere lett a róla készült felvételeknek.

Láttál már ekkora gombát? Most hatalmasat találtak a Bükk-hegységben

Hatalmas gombát találtak a Bükkben

Forrás: MW

Fotó: Ádám János

A Gombászok - Mushrooms, Fungi Facebook csoportban tették közzé azt a posztot, amely egy, a Bükk-hegységben talált hatalmas gombáról számol be.

Hatalmas gombát találtak a Bükkben.
3,5 kilogrammos gomba
Forrás: Gombászok - Mushrooms, Fungi/Facebook

A posztoló azt írja, a gomba 3,5 kilogramm. Ez azért nem semmi! A bejegyzésre rengetegen reagáltak, kb. 18 ezer emoji érkezett a posztra. 

A hozzászólások között gratulálnak a gomba megtalálójának, illetve többen azt is említik, hogy ők megennék-e vagy sem, de volt, aki egy hasonlóról tett be képet a kommentek közé.

Te láttál már ekkorát?

További hírek a boon.hu-n.

 

