Megfeketedik a termés! Lesz elég dió idén a karácsonyi bejglihez?

Bár még csak szeptember van, a fekete dióra nézve az embernek akaratlanul is eszébe jut a karácsony. Hiszen mi lesz a karácsonyi bejglivel, nem lesz hozzá dió?

2024 őszén ilyen fekete dió volt a legtöbb fa termése.

Fotó: GE

Mitől lesz fekete diónk?

A dió feketedésének hátterében több tényező is áll. A dióburok-betegség baktériuma nedves, párás időjárásban gyorsan elszaporodik, a néhány éve új kártevőként megjelent dióburok-fúrólégy lárvái pedig belülről teszik tönkre a termést. A végeredmény minden esetben fekete, torz dió, amely a fogyasztásra teljesen alkalmatlan.

A dió feketedésének hátterében többnyire gombás és baktériumos fertőzések, valamint kártevők állnak, amelyek jelentősen rontják a termés minőségét és mennyiségét

– nyilatkozta a boon.hu-nak Konkoly Andrea, kertépítési szakértő, a Dr. Park tulajdonosa. A szakember szerint a fák különösen érzékenyek a szélsőséges időjárási körülményekre.

A nyári záporok utáni párás levegő, a nem megfelelő gondozás vagy a talajban maradó fertőzött termés mind hozzájárul ahhoz, hogy a kórokozók és rovarok újra és újra visszatérjenek.

Hogyan védekezhetünk ellene?

A jó hír az, hogy a megelőzésre több módszer is létezik.

A baktériumos betegségek megelőzésére a réztartalmú permetezés a leghatékonyabb, főként esősebb időszakok előtt. A dióburok-fúrólégy ellen érdemes feromoncsapdát kihelyezni, a kémiai védekezés pedig megfelelő időzítéssel eredményes lehet.

Konkoly Andrea szerint a lehullott fertőzött dió és a növényi maradványok eltávolítása elengedhetetlen, hiszen ezekben telelnek át a kártevők és kórokozók. Ha ezt kiegészítjük szakszerű metszéssel, tápanyag-utánpótlással és a fa általános erősítésével, sokat tehetünk a diófák egészségéért.

Van remény a termésre

A dió feketedése komoly gond, de nem kell belenyugodni abba, hogy évről évre üres kosárral maradunk. A gondos ápolás és a megelőző védekezés sokat számít, hiszen egy egészséges, erős fa jó eséllyel ad szép, tiszta termést. Így az ünnepi asztalon sem kell majd bolti dióval helyettesíteni a házi süteményeket.