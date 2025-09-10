szeptember 10., szerda

Fekete vész!

1 órája

Megfeketedik a termés! Lesz elég dió idén a karácsonyi bejglihez?

Kevés dolog okoz akkora csalódást a kertben, mint amikor a szépen fejlődő diótermés egyszercsak megfeketedik, majd ehetetlenül hullik a földre. A fekete dió az elmúlt évek egyik legkomolyabb kihívása lett nemcsak a termelők, hanem a hobbikertészek számára is.

Boon.hu
Megfeketedik a termés! Lesz elég dió idén a karácsonyi bejglihez?

Sok kertben megválnak a diófától az elmúlt évek fertőzött termései miatt

Fotó: GE

Bár még csak szeptember van, a fekete dióra nézve az embernek akaratlanul is eszébe jut a karácsony. Hiszen mi lesz a karácsonyi bejglivel, nem lesz hozzá dió?

fekete dió
2024 őszén ilyen fekete dió volt a legtöbb fa termése.
Fotó: GE

Mitől lesz fekete diónk?

A dió feketedésének hátterében több tényező is áll. A dióburok-betegség baktériuma nedves, párás időjárásban gyorsan elszaporodik, a néhány éve új kártevőként megjelent dióburok-fúrólégy lárvái pedig belülről teszik tönkre a termést. A végeredmény minden esetben fekete, torz dió, amely a fogyasztásra teljesen alkalmatlan.

A dió feketedésének hátterében többnyire gombás és baktériumos fertőzések, valamint kártevők állnak, amelyek jelentősen rontják a termés minőségét és mennyiségét 

– nyilatkozta a boon.hu-nak Konkoly Andrea, kertépítési szakértő, a Dr. Park tulajdonosa. A szakember szerint a fák különösen érzékenyek a szélsőséges időjárási körülményekre. 

A nyári záporok utáni párás levegő, a nem megfelelő gondozás vagy a talajban maradó fertőzött termés mind hozzájárul ahhoz, hogy a kórokozók és rovarok újra és újra visszatérjenek.

Hogyan védekezhetünk ellene?

A jó hír az, hogy a megelőzésre több módszer is létezik. 

A baktériumos betegségek megelőzésére a réztartalmú permetezés a leghatékonyabb, főként esősebb időszakok előtt. A dióburok-fúrólégy ellen érdemes feromoncsapdát kihelyezni, a kémiai védekezés pedig megfelelő időzítéssel eredményes lehet. 

Konkoly Andrea szerint a lehullott fertőzött dió és a növényi maradványok eltávolítása elengedhetetlen, hiszen ezekben telelnek át a kártevők és kórokozók. Ha ezt kiegészítjük szakszerű metszéssel, tápanyag-utánpótlással és a fa általános erősítésével, sokat tehetünk a diófák egészségéért.

Van remény a termésre

A dió feketedése komoly gond, de nem kell belenyugodni abba, hogy évről évre üres kosárral maradunk. A gondos ápolás és a megelőző védekezés sokat számít, hiszen egy egészséges, erős fa jó eséllyel ad szép, tiszta termést. Így az ünnepi asztalon sem kell majd bolti dióval helyettesíteni a házi süteményeket.

További érdekes hírekért kövesse a boon.hu-t!

 

