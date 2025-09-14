szeptember 14., vasárnap

Csodavilág

2 órája

Borsodban él és lemaradt a vérholdról? Idén még érdemes lesz felnéznie az égre!

Címkék#éjszak#szuperhold#helyzet#üstökös#égbolt

Lemaradt a látványos vérholdról? Ne aggódjon, idén még számos lenyűgöző égi jelenség várja azokat, akik felnéznek az égre.

Boon.hu

Nem látta a szeptemberi látványos vérholdat? Ha nem is vérhold, de 2025-ben még bőven akadnak olyan égi jelenségek, amelyekért érdemes lesz éjszaka vagy hajnalban kimenni a szabad ég alá. Meteorrajok, szuperholdak, üstökösök és különleges bolygóegyüttállások várják az égbolt rajongóit.

Nem baj, ha lemaradt a vérholdról, lesz még idén égi jelenség.
A vérholdon túl is számos égi jelenség vár még ránk idén
Fotó: Vajda János

Égi jelenségek 2025 hátralevő részében

A Szaturnusz tündöklése – szeptember 21.

Szeptember végén a Szaturnusz kerül legjobb helyzetbe az éjszakai égbolton. Ilyenkor fényesebb és nagyobb, mint az év más időszakaiban. Sőt, távcsővel a gyűrűi is tisztán kivehetők. Szabad szemmel egy sárgás fényű csillagként ragyog, így könnyű lesz megtalálni.

Őszi napéjegyenlőség – szeptember 22.

A Szaturnusz tündöklése után jön az őszi napéjegyenlőség. Ez nem látványos, inkább szimbolikus esemény, de remek alkalom arra, hogy a hűvösödő estéken elkezdjük tervezni az őszi égbolt-fotózásokat és távcsöves kalandokat.

Hullócsillag-zápor – Orionidák október 21–22.

A Halley-üstökös porából származó Orionidák októberben érik el csúcsukat. Az újholdnak köszönhetően sötét lesz az ég, így óránként akár 20–30 meteor is felvillanhat. Ha eddig nem látta a száguldó csillagokat, most ne hagyja ki!

Feltűnik egy üstökös októberben

Október második felében egy különleges vendég érkezik. A Lemmon-üstökös jó eséllyel szabad szemmel is látható lesz a hajnali ég alján, távcsővel pedig még látványosabb. Ez az év egyik legizgalmasabb amatőrcsillagász-célpontja lehet.

Két óriási szuperhold is lesz még idén

A telihold november 5- én és december 4-én is szuperhold formájában ragyog fel. Ilyenkor a Hold közelebb kerül a Földhöz, így nagyobbnak és fényesebbnek látszik, ideális fotótéma a hűvösebb estékre.

Egy nagyágyú meteorraj

December 14-én a Geminidák a meteorrajok királyai érkeznek. Ha az égbolt tiszta és a szerencse is mellénk áll, óránként akár 100–150 meteor hullhat le. A halvány holdsarló miatt a látvány idén még jobb lehet, mint máskor.

Tuti tippek a csillagleshez

  • Vigyen magával távcsövet: a Szaturnusz gyűrűi vagy az üstökös farka így sokkal jobban látszik.
  • Menjen el fényektől távolra: a városi fények erősen rontják az élményt.
  • Használjon csillagászati applikációkat (Stellarium, Sky Map), hogy könnyebben megtalálja a látványosságokat.

Miskolcon a Szabó Gyula Bemutató Csillagvizsgáló rendszeresen szervez eseményeket a látványos égi jelenségek időpontjaiban.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

