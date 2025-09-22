Egértetem a büfében: ezt tárta fel a vizsgálat

A nyári szezonban a hatóságok a kormányhivatalok munkatársaival közösen járták az ország vendéglátóhelyeit, a vizsgálat pedig Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye lakóinak is fontos tanulságokkal szolgálhat. Az ellenőrök a fagylaltozóktól a strandbüféken át a fesztiválokra kitelepült árusokig mindent górcső alá vettek, a cél pedig a fogyasztók védelme, az egértetem mentes étkezés garantálása és a megfelelő higiéniai feltételek biztosítása volt.

Ennél egy olyan büfében ahol egértetem van a fagylaltban?

Egértetem és romlott hús

Az ellenőrök több vármegyében is súlyos problémákra bukkantak. Egy büfében például rágcsálóürüléket és egy egértetemet találtak, ami miatt azonnali bezárást rendeltek el. A fesztiválokon is akadtak hiányosságok, volt olyan hely, ahol több tíz kilogramm romlott vagy jelöletlen terméket kellett lefoglalni. Ugyanakkor a jelentés kiemeli, hogy akadt olyan rendezvény is, ahol példás tisztaságot és teljes körű jogszabályi megfelelést tapasztaltak.

Koszos pultok, hiányzó információk,

A vizsgálatok kimutatták, hogy a leggyakoribb probléma a higiénia szinte teljes hiánya volt, ami az ellenőrzött helyek 15 százalékánál jelent meg problémaként. A szakemberek szennyezett munkafelületekkel, erősen koszos hűtőkkel, elégtelen takarítással és a kézmosási lehetőség hiányosságaival is találkoztak. Országosan 33 vendéglátóhely működését kellett súlyos szabálytalanságok miatt korlátozni. A tájékoztatás sem volt mindenhol megfelelő: az egységek több mint 8 százalékánál hiányoztak az allergénekkel kapcsolatos információk, és olyan dolgozókat is találtak, akik nem rendelkeztek érvényes egészségügyi papírokkal.

A razzia mérlege

Az országos ellenőrzés végére lesújtó lett a mérleg: a hatóság 356 terméket, összesen 1195 kilogramm mennyiségben vont ki a forgalomból. Az esetek miatt 217 eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 37 millió forintot. Az ellenőrzések célja az volt, hogy a nyári szezonban mindenki nyugodtan élvezhesse a pihenést, és hozzájáruljanak a vendéglátóhelyek színvonalának emeléséhez.