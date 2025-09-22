3 órája
Egértetem a büfében: ezt tárta fel a vizsgálat
Lángos a büféből vagy a hideg fagyi a belvárosban elengedhetetlen részei a borsodi nyárnak. De vajon milyen körülmények között készülnek a kedvenc ételeink? A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országos razziát tartott, az eredmények pedig több mint elgondolkodtatóak: koszos hűtők, egértetem, jelöletlen élelmiszerek és döbbenetes higiéniai hiányosságok mindenütt.
A nyári szezonban a hatóságok a kormányhivatalok munkatársaival közösen járták az ország vendéglátóhelyeit, a vizsgálat pedig Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye lakóinak is fontos tanulságokkal szolgálhat. Az ellenőrök a fagylaltozóktól a strandbüféken át a fesztiválokra kitelepült árusokig mindent górcső alá vettek, a cél pedig a fogyasztók védelme, az egértetem mentes étkezés garantálása és a megfelelő higiéniai feltételek biztosítása volt.
Egértetem és romlott hús
Az ellenőrök több vármegyében is súlyos problémákra bukkantak. Egy büfében például rágcsálóürüléket és egy egértetemet találtak, ami miatt azonnali bezárást rendeltek el. A fesztiválokon is akadtak hiányosságok, volt olyan hely, ahol több tíz kilogramm romlott vagy jelöletlen terméket kellett lefoglalni. Ugyanakkor a jelentés kiemeli, hogy akadt olyan rendezvény is, ahol példás tisztaságot és teljes körű jogszabályi megfelelést tapasztaltak.
Koszos pultok, hiányzó információk,
A vizsgálatok kimutatták, hogy a leggyakoribb probléma a higiénia szinte teljes hiánya volt, ami az ellenőrzött helyek 15 százalékánál jelent meg problémaként. A szakemberek szennyezett munkafelületekkel, erősen koszos hűtőkkel, elégtelen takarítással és a kézmosási lehetőség hiányosságaival is találkoztak. Országosan 33 vendéglátóhely működését kellett súlyos szabálytalanságok miatt korlátozni. A tájékoztatás sem volt mindenhol megfelelő: az egységek több mint 8 százalékánál hiányoztak az allergénekkel kapcsolatos információk, és olyan dolgozókat is találtak, akik nem rendelkeztek érvényes egészségügyi papírokkal.
A razzia mérlege
Az országos ellenőrzés végére lesújtó lett a mérleg: a hatóság 356 terméket, összesen 1195 kilogramm mennyiségben vont ki a forgalomból. Az esetek miatt 217 eljárás indult, a kiszabott bírságok összege pedig meghaladta a 37 millió forintot. Az ellenőrzések célja az volt, hogy a nyári szezonban mindenki nyugodtan élvezhesse a pihenést, és hozzájáruljanak a vendéglátóhelyek színvonalának emeléséhez.
