A Bükk egyik legkülönlegesebb szent hegye: most megnézheti milyen naplementében

Kevés lenyűgözőbb látványt találunk Magyarországon. A naplemente aranyba borítja a Bél-kő szikláit a Bükk hegység szívében.

Boon.hu
A Bükk egyik legkülönlegesebb szent hegye: most megnézheti milyen naplementében

Bél-kő szikla a Bükk hegység ölén

Forrás: BNPI

A Bükk hegység különleges ékköve, amely Bélapátfalva fölé magasodva több mint 500 méteres relatív magasságával uralja a tájat, minden évszakban mágnesként vonzza a természet szerelmeseit. A tiszta levegő, a hihetetlen panoráma és az esti varázs felejthetetlen élményt nyújt minden látogatónak. A Bél-kő szikláit így még biztosan nem látta!

Bükk hegység, Bél-kő szikla
A Bükk hegység szent szikláján szertartásokat is tartottak Forrás: Facebook/Az Északi-középhegység vándorai

A 97 hektáros, 2008 óta védett terület a Bükk-fennsík délnyugati csúcsán található, és kiemelkedő földtani, földrajzi és biológiai jelentőséggel bír. A fehér mészkősziklák nemcsak a hegység történetéről mesélnek, hanem különleges élővilágnak is otthont adnak. A sziklákon ritka havasi és kárpáti növények – például a havasi iszalag vagy a magyar nyúlfarkfű – kapaszkodnak, míg a déli oldal napsütötte lejtőin szubmediterrán fajok, köztük a cserszömörce és a tarka imola találhatók. A Bél-kő különleges botanikai értéke a szirti pereszlény, amely hazánkban kizárólag itt fordul elő.

A Bükk hegység ezen vidékén szertartásokat is tartottak

Nemcsak a növényvilág gazdag, hanem az állatvilág is. Ritka lepkék, mint a T betűs pávaszem vagy a nagy fehérsávoslepke, valamint védett kétéltűek és madarak élnek a környéken. A csúcs felett gyakran hollók, vándorsólymok és egerészölyvek küzdelmének lehetünk tanúi.
A Bél-kő szent hegyként is ismert. A középkorban a ciszterci monostor búcsújáró hely volt, ahol a helyiek évszázadokon át szertartásokat tartottak. A hagyomány szerint az új lisztből sütött első kenyeret minden évben felvitték a csúcsra, hogy a természet áldását kérjék.

Szakrális jelentősége van

A Bél-kő tehát nem csupán egy hegy: egyszerre természeti csoda, élő múzeum és szakrális hely. Ha valaki a Bükkben jár, mindenképp érdemes felkeresni, és átélni a varázslatos naplementét, amelyet a csúcsról szemlélve életre szóló emlékként őrizhetünk meg.

Az Északi-középhegység vándorai Facebook csoportban közzétett videót most ön is megtekintheti.

