A Bükk egyik legkülönlegesebb szent hegye: most megnézheti milyen naplementében

A Bükk hegység ezen vidékén szertartásokat is tartottak

Nemcsak a növényvilág gazdag, hanem az állatvilág is. Ritka lepkék, mint a T betűs pávaszem vagy a nagy fehérsávoslepke, valamint védett kétéltűek és madarak élnek a környéken. A csúcs felett gyakran hollók, vándorsólymok és egerészölyvek küzdelmének lehetünk tanúi.

A Bél-kő szent hegyként is ismert. A középkorban a ciszterci monostor búcsújáró hely volt, ahol a helyiek évszázadokon át szertartásokat tartottak. A hagyomány szerint az új lisztből sütött első kenyeret minden évben felvitték a csúcsra, hogy a természet áldását kérjék.

Szakrális jelentősége van

A Bél-kő tehát nem csupán egy hegy: egyszerre természeti csoda, élő múzeum és szakrális hely. Ha valaki a Bükkben jár, mindenképp érdemes felkeresni, és átélni a varázslatos naplementét, amelyet a csúcsról szemlélve életre szóló emlékként őrizhetünk meg.

