Többgenerációs tévhit: ne erre a tünetre figyelj, ha betegen megy haza a gyerek

A szeptemberrel nemcsak a friss tankönyvek, de a nyáron elfeledett betegségek is beköltöznek a gyerekszobákba. Az óvodai és iskolai csoportok zárt közössége tökéletes táptalajt biztosít a vírusok és baktériumok terjedésének, a legtöbb családban pedig heteken belül felüti a fejét az első megfázás. De nem minden köhögést és orrfolyást teremtettek egyenlőnek.

A betegségek visszatérnek a gyerekszobába

Őszi slágerlista: a leggyakoribb betegségek

A leggyakoribb vendég a sima nátha, ami általában orrfolyással, tüsszögéssel, torokkaparással és hőemelkedéssel jár. Szorosan a nyomában van a torok és mandulagyulladás, ami már magasabb lázzal és erősebb torokfájdalommal is jelentkezhet. A kisgyerekes szülők legrettegettebb réme a kruppos, ugató köhögés, ami ijesztő, de a legtöbbször otthon is kezelhető. Persze nem feledkezhetünk meg a másik nagy csoportról, a hányással, hasmenéssel járó vírusokról sem, amelyek szintén elemükben érzik magukat a nagy csoportokban, kis helyre kerülő gyerekek között.

Az orrváladék színe

Szinte minden szülő hallotta már a bölcsességet:

ha átlátszó a takony, akkor csak vírus, ha bezöldül vagy besárgul, akkor már baktérium, és antibiotikum kell.

Ez a tévhit generációról generációra öröklődik, pedig a valóság ennél sokkal árnyaltabb.

Az orrváladék színe önmagában nem megbízható diagnosztikai eszköz. Az átlátszó váladék valóban a vírusfertőzés kezdeti jele, de amikor a szervezet immunrendszere felveszi a harcot, a védekezésben részt vevő fehérvérsejtek elkezdenek egy enzimet termelni, ami a váladékot sárgás, zöldes színűre festi. Ez egy természetes folyamat része, és egyáltalán nem jelenti azt, hogy bakteriális felülfertőződés történt. Egy egyszerű vírusos nátha is végigmehet ezen a színskálán anélkül, hogy antibiotikumra lenne szükség.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Az orrváladék színe helyett sokkal fontosabb, megbízhatóbb jelekre kell figyelni. Ha a gyerek láza három nap után sem csillapodik, ha az állapota elesett, bágyadt, ha nehezen veszi a levegőt, vagy ha a fülét fájlalja (vagy ezeknek valamilyen tetszőleges kombinációja) akkor mindenképpen vigyük el orvoshoz. Az elhúzódó orrfolyás utalhat arcüreggyulladásra, de a diagnózist és a kezelés szükségességét mindig a gyermekorvosra kell bízni. A feleslegesen adott antibiotikum többet árt, mint használ, ezért soha ne kezdjünk otthoni orrváladék-diagnosztika alapján kúrába.