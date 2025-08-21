Visszahívják ezt a népszerű terméket

Vásárlói biztonságra hivatkozva a Müller drogéria azonnali hatállyal visszahívja a Kneipp márkájú, Lebensfreude nevű, 200 ml-es aromatusfürdőt. A visszahívás oka bakteriális szennyezettség, ami a gyártó szerint fokozott fertőzésveszélyt jelenthet a legyengült immunrendszerű, illetve krónikus tüdőbetegségben szenvedő vásárlók számára.

A visszahívott termékeken itt található a gyártási szám.

Ezeket a termékeket érinti a visszahívás

A visszahívás kizárólag a 2506917, 2506918 és 2506919 gyártási számú, úgynevezett charge számú termékekre vonatkozik. Más gyártási tételek nem érintettek. A gyártási számot a tubus hajtására nyomtatva találja. Az érintett termékeket 2025. augusztus 6-tól a mai napig értékesítették.

Azonnali visszatérítés blokk nélkül is

A Müller arra kéri a vásárlókat, hogy ellenőrizzék a náluk lévő terméket, és ha az érintett, azonnal hagyják abba a használatát. Az érintett tusfürdőket bármelyik Müller üzletbe visszaviheti, a termék vételárát pedig a vásárlást igazoló blokk bemutatása nélkül is visszatérítik. Az üzletlánc elnézést kér az esetleges kellemetlenségért és kéri, hogy a vásárlók adják tovább a visszahívásról szóló információt másoknak is.

