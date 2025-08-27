Felfoghatatlan: elhunyt a legendás miskolci buszsofőr, aki 37 évig szállította az utasokat

Elment Vismeg Péter, az MVK Zrt. egyik legmeghatározóbb alakja. 1988 novemberében lépett a cég kötelékébe és az azóta eltelt 37 évben nemcsak kollégaként, hanem megbízható barátként is bizonyított. Munkáját csendes alázattal és kivételes megbízhatósággal végezte, amivel a Tiszai Pályaudvar végállomásának megkerülhetetlen alakjává vált.

Vismeg Péter | Kép forrása: MVK Zrt.

Elment Vismeg Péter

Szakmai elkötelezettségét és kiváló munkáját számos elismerés fémjelezte az évek során, köztük a törzsgárda és a balesetmentes közlekedésért járó kitüntetések. Pályafutásának megkoronázása volt, amikor 2025 májusában, a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából átvehette a Magyar Közlekedési Szövetség életműdíját.

Az elismeréssel nem kevesebb, mint 1.250.000 kilométer balesetmentes vezetését ismerték el. Ez a rendkívüli teljesítmény nem csupán egy szám, hanem a hozzáértés, az utasok iránti felelősség és a hivatás iránti rendíthetetlen elkötelezettség bizonyítéka. A cég közleménye szerint Péter egy olyan kolléga volt, akire mindig számíthattak, és akinek a jelenléte nyugalmat és biztonságot sugárzott. Hiánya pótolhatatlan űrt hagy a cég életében. Emlékét örökké megőrzik.

