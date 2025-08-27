32 perce
Felfoghatatlan: elhunyt a legendás miskolci buszsofőr, aki 37 évig szállította az utasokat
Mély fájdalommal és megrendüléssel fogadta a hírt az MVK Zrt. és Miskolc közlekedési közössége: elhunyt Vismeg Péter, a cég egyik legelhivatottabb és legelismertebb autóbuszvezetője. Pályafutása alatt több mint egymillió kilométert vezetett balesetmentesen, munkáját idén tavasszal életműdíjjal ismerték el.
Elment Vismeg Péter, az MVK Zrt. egyik legmeghatározóbb alakja. 1988 novemberében lépett a cég kötelékébe és az azóta eltelt 37 évben nemcsak kollégaként, hanem megbízható barátként is bizonyított. Munkáját csendes alázattal és kivételes megbízhatósággal végezte, amivel a Tiszai Pályaudvar végállomásának megkerülhetetlen alakjává vált.
Elment Vismeg Péter
Szakmai elkötelezettségét és kiváló munkáját számos elismerés fémjelezte az évek során, köztük a törzsgárda és a balesetmentes közlekedésért járó kitüntetések. Pályafutásának megkoronázása volt, amikor 2025 májusában, a Közlekedési Kultúra Napja alkalmából átvehette a Magyar Közlekedési Szövetség életműdíját.
Az elismeréssel nem kevesebb, mint 1.250.000 kilométer balesetmentes vezetését ismerték el. Ez a rendkívüli teljesítmény nem csupán egy szám, hanem a hozzáértés, az utasok iránti felelősség és a hivatás iránti rendíthetetlen elkötelezettség bizonyítéka. A cég közleménye szerint Péter egy olyan kolléga volt, akire mindig számíthattak, és akinek a jelenléte nyugalmat és biztonságot sugárzott. Hiánya pótolhatatlan űrt hagy a cég életében. Emlékét örökké megőrzik.
