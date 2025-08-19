augusztus 19., kedd

Huba névnap

15°
+28
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedési változások

44 perce

Lezárják a belvárost: mutatjuk, mi változik

Címkék#menetrend#villamos#parkolás#járat#autóbusz

Aki augusztus 20-án Miskolcon közlekedne, annak érdemes előre terveznie. Az ünnepi menetrendek mellett egy komoly belvárosi útlezárás is átrendezi a buszok útvonalát az esti órákban. A jó hír az autósoknak, hogy a felszíni parkolás a legtöbb helyen díjmentes lesz, de itt is vannak kivételek. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Az államalapítás ünnepén, augusztus 20-án, szerdán a közlekedési rend jelentősen megváltozik Miskolcon. A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. és a Miskolci Városgazda is közleményt adott ki a részletekről, amelyek a tömegközlekedést és az autósokat egyaránt érintik.

Ünnepi menetrend az MVK.Zrt járatain
Ünnepi menetrend az MVK Zrt. járatain

Ünnepi változások a tömegközlekedésben

Általánosságban a villamosok a vasárnapi, az autóbuszok pedig a szabad és munkaszüneti napi menetrend szerint fognak közlekedni. Van azonban néhány fontos kivétel: a 44-es járat például egyáltalán nem közlekedik, az Auchan és Lidl áruházat pedig a 3-as, 7-es és 21-es buszok nem érintik. Az 1-es, 1G-s, 12G-s, 43-as és 53-as járatok a külön ünnepnapi menetrendjük szerint járnak.

Az esti programok miatt jelentős lezárásra kell készülni a belvárosban. Kedden este 19:00 órától másnap hajnali 01:00 óráig lezárják a Kazinczy Ferenc utca egy szakaszát és a Kelemen Didák utcát. A lezárás miatt a 11-es, 14-es, 14G-s, 28-as, 34-es, 35-ös, 36-os, 43-as, valamint a 900-as, 914-es és 935-ös éjszakai járatok is terelt útvonalon közlekednek.

A legfontosabb változás, hogy a Hősök tere megállót ideiglenesen a Földes Ferenc Gimnázium oldalához helyezik át, a terelt járatok pedig elkerülik a Villanyrendőr, a Kazinczy utca és a Szemere kert megállókat. A legtöbb módosított útvonalú járat a Népkert felé a Centrum és a Szemere utca megállókat érintve közlekedik.

Jegy és bérletvásárlás

Augusztus 20-án a Búza téren, a Tiszai pályaudvaron és az Újgyőri főtéren található jegy és bérletpénztárak korlátozott nyitvatartással, reggel 7 és délután 14 óra között üzemelnek. A mobilalkalmazásokban és a városszerte megtalálható jegyautomatáknál azonban a nap 24 órájában lehetséges a vásárlás.

Parkolási információk autósoknak

Jó hír az autósoknak, hogy a Miskolci Városgazda üzemeltetésében lévő felszíni díjköteles várakozási területeken augusztus 20-án díjmentes lesz a parkolás.

Fontos kivétel azonban, hogy a mélygarázsokban, így az Európa téri, a Patak utcai és a Hősök terei mélygarázsban, valamint a Régiposta utcai Parkolóházban az általános rend szerint, díj ellenében lehet csak parkolni. A Parkolási Ügyfélszolgálati iroda ezen a napon zárva tart.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu