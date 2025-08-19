Lezárják a belvárost: mutatjuk, mi változik

Az államalapítás ünnepén, augusztus 20-án, szerdán a közlekedési rend jelentősen megváltozik Miskolcon. A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. és a Miskolci Városgazda is közleményt adott ki a részletekről, amelyek a tömegközlekedést és az autósokat egyaránt érintik.

Ünnepi menetrend az MVK Zrt. járatain

Általánosságban a villamosok a vasárnapi, az autóbuszok pedig a szabad és munkaszüneti napi menetrend szerint fognak közlekedni. Van azonban néhány fontos kivétel: a 44-es járat például egyáltalán nem közlekedik, az Auchan és Lidl áruházat pedig a 3-as, 7-es és 21-es buszok nem érintik. Az 1-es, 1G-s, 12G-s, 43-as és 53-as járatok a külön ünnepnapi menetrendjük szerint járnak.

Az esti programok miatt jelentős lezárásra kell készülni a belvárosban. Kedden este 19:00 órától másnap hajnali 01:00 óráig lezárják a Kazinczy Ferenc utca egy szakaszát és a Kelemen Didák utcát. A lezárás miatt a 11-es, 14-es, 14G-s, 28-as, 34-es, 35-ös, 36-os, 43-as, valamint a 900-as, 914-es és 935-ös éjszakai járatok is terelt útvonalon közlekednek.

A legfontosabb változás, hogy a Hősök tere megállót ideiglenesen a Földes Ferenc Gimnázium oldalához helyezik át, a terelt járatok pedig elkerülik a Villanyrendőr, a Kazinczy utca és a Szemere kert megállókat. A legtöbb módosított útvonalú járat a Népkert felé a Centrum és a Szemere utca megállókat érintve közlekedik.

Jegy és bérletvásárlás

Augusztus 20-án a Búza téren, a Tiszai pályaudvaron és az Újgyőri főtéren található jegy és bérletpénztárak korlátozott nyitvatartással, reggel 7 és délután 14 óra között üzemelnek. A mobilalkalmazásokban és a városszerte megtalálható jegyautomatáknál azonban a nap 24 órájában lehetséges a vásárlás.

Parkolási információk autósoknak

Jó hír az autósoknak, hogy a Miskolci Városgazda üzemeltetésében lévő felszíni díjköteles várakozási területeken augusztus 20-án díjmentes lesz a parkolás.

Fontos kivétel azonban, hogy a mélygarázsokban, így az Európa téri, a Patak utcai és a Hősök terei mélygarázsban, valamint a Régiposta utcai Parkolóházban az általános rend szerint, díj ellenében lehet csak parkolni. A Parkolási Ügyfélszolgálati iroda ezen a napon zárva tart.