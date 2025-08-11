Country tánclépések vitték ritmusba az Avasi Kvaterka közönségét (fotók, videó)

Az Avasi Kvaterka (Kisavasi ritmusok) rendezvényen a SteelCity Linedance Egyesület táncosai gondoskodtak arról, hogy a közönség már az első percektől autentikus country hangulatba kerüljön. A Walk The Line, Johnny Cash emlékzenekar fellépése előtt a táncosok húsz perces műsorral nyitottak, ezután pedig folyamatosan kísérték a fellépést.

A SteelCity Linedance Egyesület táncosai.

Tánc és még valami

A produkció nem csupán látványos koreográfiákról szólt. A táncosok mosolya, a vidám összhang és a közönséggel való kapcsolatteremtés felejthetetlenné tette az estét. A látogatók között sokan voltak, akik először találkoztak ezzel a műfajjal, és a tapsokból ítélve sok új rajongója akadt a linedancenek.

A linedance nemcsak egy táncstílus, hanem egy életérzés is, közös öröm, nevetés és sok értékes kapcsolat forrása, kiváló mozgásforma bármely korosztály számára, amely partner nélkül is gyakorolható. Sokféle stílust ölel fel a klasszikus countrytól a legfrissebb pop-, vagy akár rockslágerek zenéire írt koreográfiákon keresztül. A csapatnak szívügye ez a táncstílus, ezért idéntől havonta egy alkalommal ingyenes táncházat is tartanak, ahol kezdő szintű, egyszerű koreográfiákkal várják az érdeklődőket.