Még sokáig szeretné csodálni a Bükköt? Öt tipp a szem egészségének megőrzéséért

A modern életmód nem bánik kesztyűs kézzel a szemünkkel. A folyamatos képernyőhasználat, a stressz és a nem megfelelő táplálkozás mind hozzájárulhatnak a látás romlásához. Az Alensa szakértői segítségével összegyűjtöttünk öt valóban hasznos tippet, amivel bárki tehet a szeme egészségéért.

Nézzen szembe a szemfáradtsággal!

Öt tanács a szem egészségének megőrzéséért:

1. A szem támogatása belülről

A látásunk minősége nagyban függ attól, mit eszünk. Tudományos kutatások igazolják, hogy a lutein és a zeaxantin nevű tápanyagok csökkenthetik az időskori szembetegségek kockázatát. Ezeket olyan ételekben találjuk meg bőséggel, mint a spenót, a kelkáposzta, a tojás vagy a kukorica. Az omega 3 zsírsavak hiánya a száraz szem szindróma egyik fő oka lehet, ezért érdemes rendszeresen halat, diót, lenmagot fogyasztani. Az A vitaminban gazdag ételek, mint a klasszikus répa vagy az édesburgonya, (lehetőleg helyi, borsodi termelőtől beszerezve) szintén elengedhetetlenek.

2. A 20 20 20 szabály a képernyő előtt

A digitális szemfáradtság egy valós probléma. A megelőzésére létezik egy rendkívül egyszerű szabály: minden 20 perc után, amit a monitor előtt töltünk, nézzünk 20 másodpercig egy legalább 6 méter távolságra lévő pontra. Ez a rövid gyakorlat segít pihentetni a szemizmokat. Fontos tudni, hogy monitor nézés közben akár 66 százalékkal kevesebbet pislogunk. Figyeljünk a tudatos, rendszeres pislogásra, hogy elkerüljük a kellemetlen szemszárazságot.

3. Védelem az UV sugárzás ellen

A jó minőségű napszemüveg nem csupán divatcikk, hanem a szemünk védőpajzsa. Olyat válasszunk, amin UV400 jelölés van, ez szűri ki a káros sugarak közel 100 százalékát. Sokan csak erős napsütésben viselnek napszemüveget, (például éppen a Mályi-tónál strandolva) pedig ez hiba. A felhők alig csökkentik a káros sugárzást, így borúsabb időben is fontos a védelem, különösen vízparton vagy havas tájon.

4. A pihentető alvás fontossága

Az alvás a szem regenerációjának legfontosabb időszaka. Napi 7 8 óra minőségi alvás szükséges ahhoz, hogy a szem sejtjei megújuljanak. Az alváshiány szemszárazsághoz, vörösséghez, sőt homályos látáshoz is vezethet. A lefekvés előtti mobilozás kifejezetten káros, mert a kék fény gátolja a pihentető alváshoz szükséges hormonok termelődését. Ahogy Boros Mária, az Alensa szakértője fogalmazott:

Az alvás során a szem sejtszinten regenerálódik, amit mással nem lehet pótolni.

5. A szemtorna nem vicc