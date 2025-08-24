1 órája
A strand, ahol a nagyi gyógyul, amíg az unoka játszik
Egy tökéletes családi strandnaphoz több dolog kell: izgalom a gyerekeknek, pihenés a szülőknek, és talán egy kis kényeztetés a nagyszülőknek is. Tiszaújvárosban van egy hely, ami mindezt egyben kínálja. A helyi Gyógy- és Strandfürdő egy hatalmas, zöld oázis, ahol a hullámmedence nyújtotta adrenalin és a gyógyvíz békéje tökéletesen egészítik ki egymást.
Amikor belépünk a tiszaújvárosi strand kapuján, az első, ami feltűnik, az a hatalmas, közel hét hektáros zöld terület. Itt nincs tömegnyomor, van hely leteríteni a plédet, és a család azonnal szembesül a nap legédesebb dilemmájával: hol kezdjük? (A második természetesen az, amikor a jobbnál jobb strandételek sokasága közüli választásra kényszerülünk.) Irány a hullámmedence, ami a klasszikus strandhangulatot hozza, csússzunk egyet a csúszdákon, vagy menjünk egyenesen a várral ellátott gyerekmedencéhez?
Ezen a strandon mindenki megtalálja a számítását
A hely egyik legnagyobb erőssége, hogy tényleg minden korosztályra gondoltak. Míg a nagyobbak a sportpályákon vezethetik le az energiát, a legkisebbek a nekik épült, biztonságos vármedencében pancsolhatnak. És ha a gyerekek egy időre megunnák a vizet, a modern játszótéren folytatódhat a kaland, ami a szülőknek is ad egy kis lélegzetvételnyi szünetet.
És itt jön a hely titkos fegyvere, ami Tiszaújvárost igazán különlegessé teszi. Amikor a nap már túl erősen tűz, vagy ne adj Isten felhők kúsznak az égre, a fedett gyógyfürdő veszi át a főszerepet. A víz, ami a medencéket táplálja, 1200 méter mélyről tör fel, és 65 fokos. Ez a magas sókoncentrációjú, jótékony hatású gyógyvíz tökéletes a pihenésre, az ízületek lazítására, és igazi áldás egy pörgős nap után.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Gyógyászati kezelések is vannak
Ne felejtsük el, ha szeretnénk, ez az egész több, mint egyszerű pancsolás. Ez azt jelenti, hogy a kellemes lazítás mellett komoly gyógyászati kezelések is elérhetők, a reumatológiai szakorvosi ellátástól a különböző masszázsokig. A legjobb pedig, hogy a kezelések jelentős része orvosi beutalóval, TB támogatással is igénybe vehető az ország bármely pontjáról. Így lesz a tiszaújvárosi fürdő egy olyan hely, ahová az egész család, több generáció is együtt tölthet el egy élményekben gazdag, felejthetetlen napot.
Ha pedig a kutyádat sem hagynád otthon, olvasd el korábbi cikkünket a vármegyénk kutyabarát strandjairól.
A borítókép a https://tisiahotel.hu/elmenyfurdo-strand oldalról származik.
Véget ért a fesztivál, csodás volt a záró hétvége is
Alig lélegeztünk fel az előző hőhullám után, máris nyakunkon a következő
Strand és irodalom: mi a közös egy strandlabdában és Jókai Mórban?
Miskolcon strandőrület tört ki – megtelt minden medence már kora délutánra!