A strand, ahol a nagyi gyógyul, amíg az unoka játszik

Amikor belépünk a tiszaújvárosi strand kapuján, az első, ami feltűnik, az a hatalmas, közel hét hektáros zöld terület. Itt nincs tömegnyomor, van hely leteríteni a plédet, és a család azonnal szembesül a nap legédesebb dilemmájával: hol kezdjük? (A második természetesen az, amikor a jobbnál jobb strandételek sokasága közüli választásra kényszerülünk.) Irány a hullámmedence, ami a klasszikus strandhangulatot hozza, csússzunk egyet a csúszdákon, vagy menjünk egyenesen a várral ellátott gyerekmedencéhez?

Ezen a strandon mindenki megtalálja a számítását

A hely egyik legnagyobb erőssége, hogy tényleg minden korosztályra gondoltak. Míg a nagyobbak a sportpályákon vezethetik le az energiát, a legkisebbek a nekik épült, biztonságos vármedencében pancsolhatnak. És ha a gyerekek egy időre megunnák a vizet, a modern játszótéren folytatódhat a kaland, ami a szülőknek is ad egy kis lélegzetvételnyi szünetet.

És itt jön a hely titkos fegyvere, ami Tiszaújvárost igazán különlegessé teszi. Amikor a nap már túl erősen tűz, vagy ne adj Isten felhők kúsznak az égre, a fedett gyógyfürdő veszi át a főszerepet. A víz, ami a medencéket táplálja, 1200 méter mélyről tör fel, és 65 fokos. Ez a magas sókoncentrációjú, jótékony hatású gyógyvíz tökéletes a pihenésre, az ízületek lazítására, és igazi áldás egy pörgős nap után.

Gyógyászati kezelések is vannak

Ne felejtsük el, ha szeretnénk, ez az egész több, mint egyszerű pancsolás. Ez azt jelenti, hogy a kellemes lazítás mellett komoly gyógyászati kezelések is elérhetők, a reumatológiai szakorvosi ellátástól a különböző masszázsokig. A legjobb pedig, hogy a kezelések jelentős része orvosi beutalóval, TB támogatással is igénybe vehető az ország bármely pontjáról. Így lesz a tiszaújvárosi fürdő egy olyan hely, ahová az egész család, több generáció is együtt tölthet el egy élményekben gazdag, felejthetetlen napot.

