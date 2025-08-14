augusztus 14., csütörtök

Termelői vásárra vágyik? Van egy fantasztikus tippünk a hétvégére!

Friss kenyér illatára, ropogós lángosra, házi lekvárokra, kézműves portékákra vágyik? Megtalálhatja, csupán tíz kilométerre Miskolctól. A Sajóecsegi Vásár első születésnapját ünnepli, és különleges programokkal várja a látogatókat.

Gárdonyi Edina
Termelői vásárra vágyik? Van egy fantasztikus tippünk a hétvégére!

A legfinomabb házi sajtókat kóstolás után meg is szerezheti

Fotó: Gárdonyi Edina

Sajóecsegen – bár Miskolctól mindössze tíz kilométerre található – mintha egy másik világba csöppennénk. Falusias, természetközeli környezet a Sajó ölelésében. A település büszkesége a Sajóecsegi Vásár, amely egy éve indult útjára, és hamar a környék egyik legkedveltebb programjává vált.

Mindig tömegeket vonz a Sajóecsegi Vásár.
Árusok és kísérőprogramok sokasága várja a Sajóecsegi Vásár látogatóit
Fotó: Gárdonyi Edina

Születésnapi forgatag várható a Sajóecsegi Vásáron

A születésnapi vásár augusztus 16-án, szombaton 9 és 13 óra között lesz a település szívében, a Széchenyi utcában. A standok között mindenki találhat kedvére való finomságot. A kínálatban friss kenyér- és pékáru, lángos, füstölt finomságok, mézek, lekvárok, sajtok, chili termékek és édességek csábítják majd a látogatókat. A kézműves kínálat is bőséges, hiszen varrott és makramé termékek, epoxy díszek, cserépbabák, asztali dekorációk és ruhák is várják az érdeklődőket. A húsvéti vásárról szóló beszámolónkból kaphat egy kis ízelítőt a Sajó menti falu népszerű vásárából.

Több, mint egy termelői vásár

A születésnapi alkalomra különleges kísérőprogramokkal is készülnek. A legkisebbek pónilovaglással élhetik át a falusi élet báját, a kreatívabb vendégek pedig ásványgyantából készíthetnek ékszertartó tálkát. ékszertartó tálka készítésében próbálhatják ki magukat a Studio M’art standjánál.

A vásár célja nemcsak a helyi termékek bemutatása, hanem az is, hogy találkozási pont legyen

 – mondta el a boon.hu-nak Száraz Levente polgármester. A vásárt a Sajóecsegért Egyesület szervezi, az önkormányzat támogatásával.

