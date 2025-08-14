Termelői vásárra vágyik? Van egy fantasztikus tippünk a hétvégére!

Sajóecsegen – bár Miskolctól mindössze tíz kilométerre található – mintha egy másik világba csöppennénk. Falusias, természetközeli környezet a Sajó ölelésében. A település büszkesége a Sajóecsegi Vásár, amely egy éve indult útjára, és hamar a környék egyik legkedveltebb programjává vált.

Árusok és kísérőprogramok sokasága várja a Sajóecsegi Vásár látogatóit

Fotó: Gárdonyi Edina

Születésnapi forgatag várható a Sajóecsegi Vásáron

A születésnapi vásár augusztus 16-án, szombaton 9 és 13 óra között lesz a település szívében, a Széchenyi utcában. A standok között mindenki találhat kedvére való finomságot. A kínálatban friss kenyér- és pékáru, lángos, füstölt finomságok, mézek, lekvárok, sajtok, chili termékek és édességek csábítják majd a látogatókat. A kézműves kínálat is bőséges, hiszen varrott és makramé termékek, epoxy díszek, cserépbabák, asztali dekorációk és ruhák is várják az érdeklődőket. A húsvéti vásárról szóló beszámolónkból kaphat egy kis ízelítőt a Sajó menti falu népszerű vásárából.