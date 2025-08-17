Divatba jött a brunch, Miskolcon is! Kipróbáltuk milyen, ha nem marad ki a reggeli, és nem is nekünk kell megcsinálni

Az Osztrák–Magyar Monarchia aranykora, a polgárosodás és a gazdasági fellendülés ideje volt az, amikor Magyarországon is megjelent a kávéházi kultúra és a klasszikus vendéglátás első elemei. A villásreggeli a nagyvárosok – mint Bécs vagy Pest – polgári köreiben vált divattá. Ezeket az időket idézi a új gasztrotrend, a brunch.

Villásreggeli egy unalmas hétköznap indításaként? Kipróbáltuk!

Fotó: Takács József

Szerkesztőségünk néhány tagja egy reggel úgy döntött, hogy ideje kipróbálni, mi áll a villásreggelizős trend mögött. Bár már Miskolcon is sok hely ad erre lehetőséget, a célunk nem volt távoli, hiszen a szerkesztőségnek otthont adó Átrium Parkban működik az Állítólag Bisztró, akik lehetőséget biztosítanak vendégeiknek reggelire is.