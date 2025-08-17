2 órája
Divatba jött a brunch, Miskolcon is! Kipróbáltuk milyen, ha nem marad ki a reggeli, és nem is nekünk kell megcsinálni
A brunch – vagyis a villásreggeli – pár éve még ritkaság volt, ma viszont egyre több városban megkerülhetetlen gasztrotrend. Nem csak a fővárosban, és nem csak hétvégén. Miskolcon is egyre több hely dönt úgy, hogy villásreggelivel nyit.
Már értjük, hogy miért lett újra trend a villásreggeli
Fotó: Takács József
Az Osztrák–Magyar Monarchia aranykora, a polgárosodás és a gazdasági fellendülés ideje volt az, amikor Magyarországon is megjelent a kávéházi kultúra és a klasszikus vendéglátás első elemei. A villásreggeli a nagyvárosok – mint Bécs vagy Pest – polgári köreiben vált divattá. Ezeket az időket idézi a új gasztrotrend, a brunch.
Kipróbáltuk, milyen egy békebeli villásreggeli
Szerkesztőségünk néhány tagja egy reggel úgy döntött, hogy ideje kipróbálni, mi áll a villásreggelizős trend mögött. Bár már Miskolcon is sok hely ad erre lehetőséget, a célunk nem volt távoli, hiszen a szerkesztőségnek otthont adó Átrium Parkban működik az Állítólag Bisztró, akik lehetőséget biztosítanak vendégeiknek reggelire is.
Étteremben reggeliztünkFotók: Takács József
A reggeli a nap legfontosabb étkezése?
Már az érkezés pillanatában éreztük, hogy nem egy sietős reggeli vár minket. A hely hangulatos, a kiszolgálás kedves, a kínálat pedig épp annyi, amennyiből könnyedén választhat az ember, még álmosan is. Magyaros rántotta, klasszik angol reggeli, lazacos kalácsköltemény, francia pirítós, de nem ám a büfés módon, az édes reggeli kedvelőinek pedig bundás álom, vagyis kalács édesbundában, gyümölcsraguval volt a kínálat. Nem árulok el titkot, ha azt mondom, úgy éreztem, minden reggelemet így szeretném kezdeni, én, a notórius kávét reggeliző!
Ami különösen tetszett, hogy nem csupán reggeliztünk, hanem megálltunk egy kicsit. Volt idő átbeszélni a napot, az előttünk álló feladatokat, ami reggelente ritka kincs. Hogy ez, vagy az avokádós-lazacos reggeli volt-e az oka, hogy stressz nélkül repült el a nap, azt nem tudom, mindenesetre rá tudnánk szokni a villásreggelire!
Nemcsak étel, hanem hangulat
Minden, amit megkóstoltunk, nagyon finom volt. De ami miatt még emlékezetesebb, hogy a szemet gyönyörködtető tálalás, a kényelmes tempó kiszakított minket a megszokott mókuskerékből. Nem kell brunchnak hívni ahhoz, hogy örömet okozzon! És talán itt kezdődik a villásreggeli valódi értelme: nemcsak ételt, hanem hangulatot kapunk. Egy finom reggeli egy jó társaságban, és valahogy minden egy kicsit könnyebben megy.
Nem divatból reggeliznek
Napi szinten többen érdeklődtek, hogy van-e tervben reggeli. Szerettünk volna bővíteni, és a vendégeink igényeit figyelembe döntöttünk e mellett
– nyilatkozta a boon.hu-nak Kiss-Baráth Edina, az Állítólag Bisztró üzletvezetője.
Bár még egy éve sem nyitottunk, folyamatosan fejlődni szeretnénk, a reggeli mellett más terveink is vannak, többek között az a’la carte étlap bevezetése.
Más is reggelizett velünk egy időben, volt, aki elmondta, hogy egyáltalán nem divatból, hanem praktikus okokból.
Nekem óvodás a kislányom, év közben az oviba jár, most viszont táborba, mindkét helyre korán kell vinni
– mesélte Kovács Eszter, aki éppen a tojásrántottát dicsérte, amivel tudja, hogy akkor is jó napja lesz, ha nem, vagy csak későn jut ideje ebédelni.
A reggeli rohanásban általában csak egy kávéra jut időm, reggelizni nem. Ezért óriási könnyebbség, hogy a munkahelyem közelében van egy étterem, ahol egyből a munkakezdés előtt ehetek egy tápláló reggelit. Így nem valami gyorsan bekapott, egészségtelen falattal indul a napom.
