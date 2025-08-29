Most kezdődik a harc Borsodban is az illegális betolakodók ellen 

A nyár vége és az ősz kezdete nemcsak a falevelek színében és a hőmérsékletben hoz változást. Ez az az időszak, amikor a rágcsálók és más kártevők is elkezdenek menedéket keresni a hideg hónapokra. Otthonaink pedig a tökéletes, ötszillagos szállodát jelentik számukra: meleg, biztonságos és tele van élelemmel. A legtöbben csak akkor kapnak észbe, amikor már hallják a kaparászást a falban vagy meglátják az első árulkodó jeleket. Pedig a harc legfontosabb része a megelőzés.

Rágcsáló, étkezés közben. Forrás: pexels.com

Bárhol bejutnak a rágcsálók

A legfontosabb lépés, hogy szó szerint hermetikusan lezárjuk az otthonunkat az észrevétlen betolakodók elől. Egy egér akár egy ceruza vastagságú résen is képes bepréselni magát, ezért alaposan körbe kell járni a házat. Ellenőrizzünk minden rést és repedést az alapokon, a falakon. Különös figyelmet kell fordítani a csövek és vezetékek falon áthaladó pontjaira, a szellőzőnyílásokra és a rosszul záródó pinceablakokra. A legkisebb lyukat is érdemes acélgyapottal vagy speciális tömítőanyaggal lezárni.

Minden egér szereti a sajtot

A rágcsálók nem jönnek, ha nincs miért jönniük. A legfőbb természetesen vonzerőt az élelem jelenti. Ennek érdekében az összes élelmiszert, beleértve a háziállatok eledelét is, jól záródó, lehetőleg fém vagy vastag műanyag dobozokban tároljuk. Ne hagyjunk elöl ételmaradékot, a morzsákat rendszeresen takarítsuk fel, és a szemetest mindig tartsuk lefedve. A kertben lévő komposztáló se legyen túl közel a házhoz, és a lehullott gyümölcsöket is érdemes rendszeresen összeszedni.