1 órája
Most kezdődik a harc Borsodban is az illegális betolakodók ellen
Ahogy hűvösödnek az esték egyre többet gondolunk a bekuckózásra. Ha tehetnék, mások is velünk együtt költöznének a kellemes, meleg otthonainkba. A harc most kezdődik, de egy kis odafigyeléssel megelőzhetjük a komolyabb bajt.
A nyár vége és az ősz kezdete nemcsak a falevelek színében és a hőmérsékletben hoz változást. Ez az az időszak, amikor a rágcsálók és más kártevők is elkezdenek menedéket keresni a hideg hónapokra. Otthonaink pedig a tökéletes, ötszillagos szállodát jelentik számukra: meleg, biztonságos és tele van élelemmel. A legtöbben csak akkor kapnak észbe, amikor már hallják a kaparászást a falban vagy meglátják az első árulkodó jeleket. Pedig a harc legfontosabb része a megelőzés.
Bárhol bejutnak a rágcsálók
A legfontosabb lépés, hogy szó szerint hermetikusan lezárjuk az otthonunkat az észrevétlen betolakodók elől. Egy egér akár egy ceruza vastagságú résen is képes bepréselni magát, ezért alaposan körbe kell járni a házat. Ellenőrizzünk minden rést és repedést az alapokon, a falakon. Különös figyelmet kell fordítani a csövek és vezetékek falon áthaladó pontjaira, a szellőzőnyílásokra és a rosszul záródó pinceablakokra. A legkisebb lyukat is érdemes acélgyapottal vagy speciális tömítőanyaggal lezárni.
Minden egér szereti a sajtot
A rágcsálók nem jönnek, ha nincs miért jönniük. A legfőbb természetesen vonzerőt az élelem jelenti. Ennek érdekében az összes élelmiszert, beleértve a háziállatok eledelét is, jól záródó, lehetőleg fém vagy vastag műanyag dobozokban tároljuk. Ne hagyjunk elöl ételmaradékot, a morzsákat rendszeresen takarítsuk fel, és a szemetest mindig tartsuk lefedve. A kertben lévő komposztáló se legyen túl közel a házhoz, és a lehullott gyümölcsöket is érdemes rendszeresen összeszedni.
Rágcsáló rágcsálók
Ha a megelőzés ellenére is bejutottak, azt árulkodó jelekből hamar észrevehetjük. A leggyakoribb a sötét, rizsszemre emlékeztető egérürülék, a falakból, plafonból hallatszódó vidám kaparászás, a megrágott csomagolások vagy akár vezetékek. Ilyenkor azonnal cselekedni kell, amennyiben nem szeretnénk megosztani ez életterünket ezekkel a bérleti díjat még a legritkább esetben sem fizető betolakodókkal. A kisebb inváziót megpróbálhatjuk a boltokban kapható csapdákkal kezelni, de ha a probléma komolyabbnak tűnik, érdemes szakembert hívni. Egy profi kártevőirtó nemcsak megszünteti a problémát, de segít felderíteni a bejutási pontokat is, megelőzve a jövőbeni visszatérést.
A klasszikus, nyávogó megoldás
És persze ne feledkezzünk meg a legrégebbi és legszőrösebb megoldásról sem: a macskáról. Egy jó házőrző cica jelenléte a leghatékonyabb biológiai riasztórendszer. A rágcsálók megérzik a ragadozó szagát, és sokszor már ez is elég ahhoz, hogy messziről elkerüljék a portát. Persze nem minden cica született vadász, de a legtöbb esetben már a puszta jelenlétük is jelentősen csökkenti a bemerészkedő kártevők számát. A kertes házaknál egy aktív macska aranyat érhet a megelőzésben, és sokszor észre sem vesszük, mennyi hívatlan vendégtől óv meg minket éjszakánként.