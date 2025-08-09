Mindig is a naplemente szerelmese volt? Kihagyhatatlan programot ajánlunk!

Aggtelek térségének egyik legszebb magaslata, a Baradla-tető lesz a helyszíne egy különleges esti túrának, ahol nem csupán a kilátás, hanem a környék története, élővilága és néprajza is megelevenedik a program résztvevői előtt.

Ilyen látványban lehet része a naplemente túra résztvevőinek

Forrás: Aggteleki Nemzeti Park

Naplemente minden érzékszervnek

A nappali forróság után kellemesebb esti hőmérséklet, nyugalom és páratlan panoráma várja a résztvevőket Aggteleken. Az útvonal során túravezető mesél a táj múltjáról és jelenéről, miközben a lemenő nap fényei bearanyozzák a vidéket. Ez a túra nem csupán kirándulás, hanem élmény minden érzékszervnek.

A túra időpontja 2025. augusztus 9., szombat, 18:00 óra. A találkozó helyszíne Aggteleken, a Baradla-barlang jegypénztára előtt lesz. A túra hossza körülbelül 4 kilométer, időtartama mintegy 2 óra. A program minimum 5 fő jelentkezése esetén indul, a résztvevők maximális létszáma 30 fő. A részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött, amelyet legkésőbb augusztus 8-ig kell megtenni.

A program nemcsak természetjáróknak ajánlott, hanem kiváló lehetőség pároknak, családoknak, vagy mindazoknak, akik szeretnének kikapcsolódni, lelassulni, és rácsodálkozni a világ szépségére.