A megszentségteleníthetetlen nápolyi pizza

Persze, papíron minden nagyon jól hangzik. Van ez a szövetség Nápolyban, nevezzük őket az Associazione Verace Pizza Napoletananak, mert ez a nevük. Ők határozzák meg, hogy mit nevezhetünk nápolyi pizzának. Azt, hogy a liszt csak az a bizonyos dupla nullás lehet. Hogy a paradicsomnak muszáj a Vezúv oldalában teremnie, és San Marzanónak hívják. A sajt csakis bivaly vagy tehéntej mozzarella lehet. Azt, hogy a nápolyi pizzán nem lehet szalámi. Szigorúan kézzel kell nyújtani, nem ám sodrófával. És a legfontosabb, a sütés, ami csak egy négyszázötven fokos fatüzelésű kemencében történhet, nagyjából egy perc alatt. Ha mindent betartasz, kapsz egy díszes papírt a falra, ami igazolja, hogy te vagy az igazi. Persze a legtöbb szabálynak van jól érthető, praktikus oka is.

A papír a falon azonban csak azt jelenti, hogy a tulaj megvette a drága cuccokat. Megvette a megfelelő lisztet, a menő paradicsomot és persze a kemencét. De ez még semmit nem mond el arról, aki a pizzát készíti. A pult mögött álló ember tehetségéről, tapasztalatáról vagy éppen arról, hogy milyen napja van. Emlékszem, ettem már ilyen pecsétes, agyondicsért helyen. A tányéron egy szomorú, vizenyős közepű korong feküdt, aminek a széle szénné égett, a közepe pedig nyers maradt. (Persze a pecsét általában tényleg garantál egyfajta magas minőséget és valószínűleg csak egy szerencsétlen pizzát fogtam ki.) A szabályok mind ott voltak, a minőség valahogy mégis elmaradt. Mert hiába a legjobb alapanyag, ha a szakács nem tud vele bánni.

Pizza problémák

Itt jön a másik dolog, ami miatt haragszom ezekre a merev szabályokra. Mi van, ha valaki Magyarországon, mondjuk a Káli medencében talál egy paradicsomot, ami ezerszer finomabb és édesebb, mint az előírt San Marzano? Vagy ha egy zseniális pék rájön, hogyan kell olyan tésztát készíteni egy húszéves kovásszal, amitől mindenkinek leesik az álla? Akkor ő már egy csaló? Egy eretnek, aki nem méltó a nápolyi névre? Pedig lehet, hogy az ő pizzája százszor finomabb, mint a szabályokat unottan követő nápolyi kollégáé. Ezek a szabályok egy gyönyörű hagyományt próbálnak megőrizni, de közben megölik azt, amiről az egésznek szólnia kellene: a kreativitást.