A megszentségteleníthetetlen nápolyi pizza
A nápolyi pizzával kapcsolatban az a legnagyobb baj, hogy szentté avatták. Készült hozzá egy szentírás, vannak főpapjai, és aki egy kicsit is eltér a leírtaktól, azt azonnal eretneknek kiáltják ki. Pedig a világ legjobb ételei ritkán születnek merev szabályok között. Sokkal inkább a szenvedély, a kísérletezés és néha a véletlen szüli őket. Vélemény következik és pizza!
Persze, papíron minden nagyon jól hangzik. Van ez a szövetség Nápolyban, nevezzük őket az Associazione Verace Pizza Napoletananak, mert ez a nevük. Ők határozzák meg, hogy mit nevezhetünk nápolyi pizzának. Azt, hogy a liszt csak az a bizonyos dupla nullás lehet. Hogy a paradicsomnak muszáj a Vezúv oldalában teremnie, és San Marzanónak hívják. A sajt csakis bivaly vagy tehéntej mozzarella lehet. Azt, hogy a nápolyi pizzán nem lehet szalámi. Szigorúan kézzel kell nyújtani, nem ám sodrófával. És a legfontosabb, a sütés, ami csak egy négyszázötven fokos fatüzelésű kemencében történhet, nagyjából egy perc alatt. Ha mindent betartasz, kapsz egy díszes papírt a falra, ami igazolja, hogy te vagy az igazi. Persze a legtöbb szabálynak van jól érthető, praktikus oka is.
A papír a falon azonban csak azt jelenti, hogy a tulaj megvette a drága cuccokat. Megvette a megfelelő lisztet, a menő paradicsomot és persze a kemencét. De ez még semmit nem mond el arról, aki a pizzát készíti. A pult mögött álló ember tehetségéről, tapasztalatáról vagy éppen arról, hogy milyen napja van. Emlékszem, ettem már ilyen pecsétes, agyondicsért helyen. A tányéron egy szomorú, vizenyős közepű korong feküdt, aminek a széle szénné égett, a közepe pedig nyers maradt. (Persze a pecsét általában tényleg garantál egyfajta magas minőséget és valószínűleg csak egy szerencsétlen pizzát fogtam ki.) A szabályok mind ott voltak, a minőség valahogy mégis elmaradt. Mert hiába a legjobb alapanyag, ha a szakács nem tud vele bánni.
Pizza problémák
Itt jön a másik dolog, ami miatt haragszom ezekre a merev szabályokra. Mi van, ha valaki Magyarországon, mondjuk a Káli medencében talál egy paradicsomot, ami ezerszer finomabb és édesebb, mint az előírt San Marzano? Vagy ha egy zseniális pék rájön, hogyan kell olyan tésztát készíteni egy húszéves kovásszal, amitől mindenkinek leesik az álla? Akkor ő már egy csaló? Egy eretnek, aki nem méltó a nápolyi névre? Pedig lehet, hogy az ő pizzája százszor finomabb, mint a szabályokat unottan követő nápolyi kollégáé. Ezek a szabályok egy gyönyörű hagyományt próbálnak megőrizni, de közben megölik azt, amiről az egésznek szólnia kellene: a kreativitást.
Véleményem szerint nem feltétlenül az érdem miatt juttatnak piaci előnyhöz olyan vállalkozásokat, amelyeknek, mert van pénzük az importált alapanyagok beszerzésére, már alapból is több pénzük van, mint a kihívóiknak. A gasztronómia folyamatosan fejlődik, új technikák, új alapanyagok jelennek meg. A szabálykönyvhöz való görcsös ragaszkodás egyszerűen megakadályozza, hogy valami új és izgalmas szülessen a hagyományok alapjain.
Azt mondom, a szabályok jó mankók, ne hagyjuk, hogy fontosabbak legyenek az íznél. A legjobb pizza az, amitől jól érzed magad. Aminek története van, amit egy olyan ember készít, akinek csillog a szeme, miközben a kemencébe veti. Lehet, hogy nápolyi lesz a végeredmény. De az is lehet, hogy egyáltalán nem az. És ez így van rendjén.
