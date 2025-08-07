Forgatag, lángos és vásárfia: Ilyen volt a legendás Ónodi Vásár augusztusban (videó, galéria)

Ahogy az lenni szokott, most is hatalmas tömeg lepte el az ónodi vásárteret. Volt itt minden, mi szem szájnak ingere: ropogós héjú, fokhagymás lángos, sokféle vásárfia és persze a kihagyhatatlan állatvásár, ahol a kiscsibéktől a (meglepően sok) papagájon át a kapitális nyulakig bármit és mindent megtalálhatott az ember. A forgatagban ezúttal is rengeteg ismerős arc tűnt fel, sokan már hagyományból, a hangulat miatt látogatnak ki minden alkalommal.

Ismerős arcok az Ónodi Vásáron

Ónodi Vásár: ódon hagyományok, modern forgatag

A sorok között sétálva igazi időutazásban lehetett részünk. Az egyik asztalon csillogó, modern edények sorakoztak, pár lépéssel arrébb pedig rozsdás fogók és régi, de még mindig használható szerszámok keresték új gazdájukat. A friss méz és a házi savanyúságok mellett megfért a legújabb divat szerinti ruha és a filléres konyhai műanyag is. Az árusok hangosan kínálták portékáikat, a levegőben pedig a hagyományos vásári édességek, a vattacukor és a törökméz illata szállt.