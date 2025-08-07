1 órája
Forgatag, lángos és vásárfia: Ilyen volt a legendás Ónodi Vásár augusztusban (videó, galéria)
A friss lángos illata keveredett az állatok hangjával és a tömeg zsongásával csütörtökön Ónodon. Az ország egyik legnagyobb és legrégebbi vására ismét megtelt élettel, ahová az emberek nemcsak vásárolni, hanem találkozni és beszélgetni is érkeztek. Ónodi riportunk következik:
Ahogy az lenni szokott, most is hatalmas tömeg lepte el az ónodi vásárteret. Volt itt minden, mi szem szájnak ingere: ropogós héjú, fokhagymás lángos, sokféle vásárfia és persze a kihagyhatatlan állatvásár, ahol a kiscsibéktől a (meglepően sok) papagájon át a kapitális nyulakig bármit és mindent megtalálhatott az ember. A forgatagban ezúttal is rengeteg ismerős arc tűnt fel, sokan már hagyományból, a hangulat miatt látogatnak ki minden alkalommal.
Ónodi Vásár: ódon hagyományok, modern forgatag
A sorok között sétálva igazi időutazásban lehetett részünk. Az egyik asztalon csillogó, modern edények sorakoztak, pár lépéssel arrébb pedig rozsdás fogók és régi, de még mindig használható szerszámok keresték új gazdájukat. A friss méz és a házi savanyúságok mellett megfért a legújabb divat szerinti ruha és a filléres konyhai műanyag is. Az árusok hangosan kínálták portékáikat, a levegőben pedig a hagyományos vásári édességek, a vattacukor és a törökméz illata szállt.
Ónodi vásár augusztusbanFotók: Tóth Gyula
De az ónodi vásár lényege talán mégsem a vásárlás. Ez egy igazi közösségi esemény, egy nagy találkozó, ahol a környékbeli falvakból érkezők megbeszélhetik az élet dolgait. Itt mindenki ismer valakit. Látni, ahogy a nagyszülők büszkén mutatják az unokáknak az állatokat, vagy ahogy régi barátok nevetnek fel egy egy jó történeten, miközben a lángosra várnak. Ez a hangulat az, amiért újra és újra visszatérnek ide az emberek.
Ne lepődjön meg, ha összefut Koltai Róberttel Miskolc utcáin!
A tömegben feltűnt a térség országgyűlési képviselője, Tállai András is, aki láthatóan otthonosan mozgott a vásárban. Mint mondta, nemcsak kötelességből, hanem örömmel érkezik.
Egy évben egyszer-kétszer eljövök, hiszen Ónod a választókerületem része és nagyszerű dolog itt sok emberrel, ismerőssel találkozni, beszélgetni, látni, hogy az emberek szeretnek idejárni.
– mondta el a képviselő.
Mezőkövesd egykori polgármestereként különösen megörült, amikor talált egy standot, ahol egy idős néni gyönyörű matyóhímzett ruhákat és terítőket árult. A vásárban ott volt a házigazda, Ónod polgármestere, Tarnóczi József is, aki éppen egy láda finom, lédús barackot vásárolt.
Tállai András szerint az ónodi vásár egyik különlegessége a hangulat és a vásárlási szokásokban rejlik.
Sokan úgy jönnek, hogy nem tudják, hogy mit fognak venni, de valamit a végén mindig, én is egyébként egy ilyen régi pénzt vásároltam, mert azt gyűjtöm.
– tette hozzá.
Az ónodi vásár egy több évszázados hagyomány, ami csodával határos módon nemcsak megmaradt, de virágzik is. Ahogy a polgármester fogalmazott, ez az ország egyik legnagyobb rendszeres vására, ahol több ezer ember fordul meg és találja meg a számítását minden alkalommal.
Videón a forgatag:
boon.hu video
- Úton a válogatott az elődöntőbe - fotók, videó
- Miskolc fő attrakciója hatalmas változáson ment át egy hét leforgása alatt! - fotóval, videóval
- Még farestaurátorra is szükség lesz ennek a miskolci műemléképületnek a felújításához - képek, videó
- Kigyulladt egy lakás a Király utcában - az életet mentő rendőr is kórházba került!
- Még most is alig ocsúdunk fel – ezt tették hétfő este a Belvárosi Református Templomban Miskolcon!