Bánné: 1 Magyar Péter: 0

„Mi itt Abaújban és Zemplénben tudjuk mi a napraforgó!” – ezzel a rövid, de annál velősebb mondattal tette helyre a dolgokat közösségi oldalán Bánné Gál Boglárka. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5-ös számú egyéni választókerület elnöke ezzel a mondattal reagált az elmúlt évek egyik legkínosabb politikai és szakmai bakijára.

Bánné Gál Boglárka posztja, n apraforgógate folytatás

Napraforgógate, napraforgógate: napraforgógate

A bejegyzés előzménye az az eset, amikor Magyar Péter, az Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottságának tagja egy napraforgónak vélt táblából jelentkezett be, ám a valóságban egy gyomnövényekkel teli területen állt. (Egyébként illik hozzá a környezet.) Az esetből pillanatok alatt internetes mém lett, amely futótűzként terjed a közösségi médiában.

Az elnökasszony posztja egyértelműen a frissen megválasztott brüsszeli képviselőnek címzett, jól irányzott politikai fricska. Bánné Gál Boglárka ezzel nemcsak a helyi agrárszakértelem és a józan paraszti ész mellett teszi le a voksát, hanem egyúttal kritikát is megfogalmaz Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének "felkészültségével" szemben.