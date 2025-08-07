augusztus 7., csütörtök

Napraforgógate

1 órája

Bánné: 1 Magyar Péter: 0

Címkék#Naprafrogógate#mém#Magyar Péter

Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5-ös számú egyéni választókerület elnöke a közösségi oldalán küldött egy csípős üzenetet Magyar Péternek. A bejegyzés apropója az a napok óta terjedő mém, amely szerint az EP képviselő összekeverte a gazt a napraforgóval. (Ez azért senkit nem lep meg.) A vármegyei elnök szerint náluk, Abaújban és Zemplénben ilyen kínos hiba nem fordulhat elő.

„Mi itt Abaújban és Zemplénben tudjuk mi a napraforgó!” – ezzel a rövid, de annál velősebb mondattal tette helyre a dolgokat közösségi oldalán Bánné Gál Boglárka. A  Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5-ös számú egyéni választókerület elnöke ezzel a mondattal reagált az elmúlt évek egyik legkínosabb politikai és szakmai bakijára.

Napraforgógate folytatás
Bánné Gál Boglárka posztja, napraforgógate folytatás

Napraforgógate, napraforgógate: napraforgógate

A bejegyzés előzménye az az eset, amikor Magyar Péter, az Európai Parlament Mezőgazdasági Bizottságának tagja egy napraforgónak vélt táblából jelentkezett be, ám a valóságban egy gyomnövényekkel teli területen állt. (Egyébként illik hozzá a környezet.) Az esetből pillanatok alatt internetes mém lett, amely futótűzként terjed a közösségi médiában.

Az  elnökasszony posztja egyértelműen a frissen megválasztott brüsszeli képviselőnek címzett, jól irányzott politikai fricska. Bánné Gál Boglárka ezzel nemcsak a helyi agrárszakértelem és a józan paraszti ész mellett teszi le a voksát, hanem egyúttal kritikát is megfogalmaz Magyar Péter, a Tisza Párt elnökének  "felkészültségével" szemben.

 

