Csőszerelőből műszempillaépítő: egy borsodi férfi így tört be egy nőies szakmába, imádják a hölgyek!

Mikovszki Dávid mindössze 33 éves, és nagyon úgy tűnik, hogy imádja a kihívásokat. A kazincbarcikai férfi talán az egyetlen férfi műszempillaépítő Borsodban. Vagy talán az egész országban? Gyors keresgélés után nem találtunk férfit, aki ebben a szakmában dolgozna Magyarországon, persze, lehet, hogy létezik, csak nem hirdeti magát. Nemzetközi viszonylatban viszont az elmúlt években növekvő tendencia, hogy a férfiak is élnek a műszempilla szolgáltatások lehetőségével. TikTokon egyre több „male lash artist”, vagyis férfi szempillaépítő videó bukkan fel.

A műszempillaépítő tanfolyamon a felesége volt Dávid modellje

Fotó: Szabó Barbi

Miért pont a műszempillaépítő?

A férfi fodrász, aki szebbé varázsolja a nőket, teljesen természetesnek számít. A műköröm meglepő, de ne ismeretlen, Miskolcon is van rá példa. Ám nem minden nap látni férfit műszempillaágy mögött.

Középiskola után csőszerelőként kezdtem Németországban, de már akkor tudtam, hogy ezt nem szeretném sokáig csinálni.

Hazaköltözése óta vegyészként dolgozik, de mindig valami sajátot keresett.

Kisvállalkozásban gondolkodtam, és végül a kozmetikai vonal maradt. A hosszú távú terveim között a barberkedés is szerepel, de ott két évet kell tanulni, én pedig már szerettem volna belevágni valamibe, így jött a műszempilla

– mesélte Dávid a boon.hu-nak.

Nem volt könnyű oktatót találni

Bár első körben minden oktató igent mondott, amikor a kezdés időpontjáról érdeklődött, sorra kihátráltak.

Nem tudom, talán furcsa volt nekik a gondolat, hogy férfit mutassanak be a szakmában

– mesélte azzal kapcsolatban, hogy nem is volt olyan könnyű oktatót találni. Lehet, hogy nem hitték el, hogy komolyan gondolta? Márpedig ő komolyan gondolta. A családja viszont az első perctől mellette állt. Felesége nemcsak bátorította, hanem a gyakorlásoknál modellként is segítette.

„Nem volt kérdés, hogy születhet ügyes férfi pillás is”

Megkerestük Dávid oktatóját is. Szabó Barbi több mint nyolc éve dolgozik a szakmában, és öt éve oktat Miskolcon.

Dávid volt az első férfi tanulóm, és bár nem lepődtem meg azon, hogy tanulni szeretne, azon annál inkább, hogy előtte két helyről is elutasították

Szerinte a férfiak kiemelkedően jól teljesítenek szakácsként, fodrászként és más nőiesebbnek tartott szakmákban is.

Eleinte azt gondoltam így szeretne majd ismerkedni, aztán kiderült, hogy a felesége a modell. Lehengerlő volt látni, ahogyan támogatta a családja. Így nem volt kérdés, hogy születhet ügyes férfi pillás is. Nagy lehetőségek állnak előtte, bőven van benne potenciál. Megvan a kézügyessége, a kitartása, és kellő alázattal, tisztelettel fordult felém és a szakma felé.

Nem ő az egyetlen férfi a szépségiparban

Barbi szerint a férfiak jelenléte bár ritka, de nem idegen a szépségiparban. Neki például a körmöse is férfi.

Szerintem különleges dolog, hogy férfi a körmösöm. Lányokat, asszonyokat megszégyenítő módon dolgozik, olyan precizitással és odafigyeléssel, meg persze kellő humorral, amivel eddig még nem találkoztam. Abszolút jó a hangulat, és mindent megvalósít, amit kérek

– mesélte arról, hogy miért szeret férfi szépítészhez járni.