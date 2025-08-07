augusztus 7., csütörtök

Program

Miskolctapolca új fesztiválja felrobbantja a nyarat!

Hatalmas buli készül, itt az első Gin & Gasztro Fesztivál. Ilyet még nem látott Miskolctapolca!

A csodás Miskolctapolca megtelik élettel augusztus második hétvégéjén

Forrás: MW

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Augusztus 8–9-én a festői miskolctapolcai Pazár István sétányon rendezik meg az első Gin & Gasztro Fesztivált, ahol prémium gin különlegességek, ínycsiklandó grillételek, látványos koktélshow-k és izgalmas mesterkurzusok várják a látogatókat. A kétnapos esemény minden korábbinál hangulatosabb kikapcsolódást kínál a helyieknek és a turistáknak egyaránt.

Forrás: MKK

Miskolctapolca mindig megér egy látogatást

A gasztronómiai kínálatról olyan neves helyek gondoskodnak, mint a Grillakadémia, a Végállomás Bistro & Wine, a Dolce Bolla Prosecco Bar, a Misi’s Gin, a Koktél Színház és a Ficzak Spirit Bár. A zenei aláfestést pénteken DJ Németi, szombaton pedig DJ Stephen biztosítja, 18 és 23 óra között. A belépés ingyenes, a hangulat garantált, a helyszín pedig mesébe illő. Ha szereti a gint, a jó ételeket és az igényes nyári programokat, ezt az estét Miskolctapolcán nem hagyhatja ki.

